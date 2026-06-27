Adorni oficializó su renuncia como jefe de Gabinete.

Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete tras meses de quedar en el centro de la escena por la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario era investigado desde marzo por la Justicia Federal debido a presuntas inconsistencias en la evolución de su patrimonio y por las explicaciones que brindó públicamente para justificarlo, cuestionamientos que derivaron en pedidos de interpelación y mociones de censura impulsadas por gran parte de la oposición en el Congreso.

A través de una carta, publicada en su cuenta de X y con los comentarios cerrados, el ministro coordinador dio a conocer que deja el cargo luego de meses de explicaciones fallidas sobre su crecimiento patrimonial a partir de que ingresó a la función pública.

"Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre", indicó en un pasaje de la carta.

En el texto, el ahora exfuncionario le agradeció al presidente Javier Milei y se quejó de presuntos "interminables ataques mediáticos" en su contra, que lo llevaron a renunciar. "Me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mi, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados", aseguró.

En un intento por defenderse, Adorni enumeró casi todos los temas por los que es señalado no solo por casi todos los espacios políticos durante los últimos meses sino también por la Justicia federal. "Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, 'granjas cripto' operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares' (si Presidente, un pendrive 'lleno de dólares'), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más", escribió.

Según explicó, el exvocero necesita "resguardar" a sus afectos y remarcó que "el ensañamiento tiene un límite". "Y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares", deslizó.

Además de agradecerle al líder libertario, también agradeció a sus "equipos de trabajo" y a "cada uno" de los ministros del Gabinete por el "afecto, el apoyo y empujar día a día". "Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del gobierno. Gracias a quiénes sin conocerme, supieron entre tanta mentira, leer la verdad. Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones", concluyó.

Su salida se da un día después de que el Milei se manifieste a favor de sostener a su funcionario "hasta las últimas consecuencias". Sin embargo, desde su gira en España, el Presidente remarcó: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo yo de una patada".

El escándalo Adorni

Después de 90 días marcados por una intensa presión de los tribunales y medios, Adorni dejó su cargo como jefe de Gabinete. Aunque inicialmente contó con la protección del círculo íntimo presidencial, su salida se precipitó cuando su presencia se volvió un obstáculo insalvable para la relación del Ejecutivo con el Congreso, lo que lo obligó a enfrentar incluso la posibilidad real de ser destituido mediante una moción de censura.

El quiebre de su imagen pública se originó en marzo, tras un polémico viaje a Nueva York donde incluyó a su esposa, Bettina Angeletti —ajena a la función pública—, en la comitiva oficial. La indignación creció cuando el entonces funcionario intentó justificar la extensión de su estadía afirmando que las tareas oficiales le exigían "deslomarse" en esa ciudad, una declaración que chocó de frente con el discurso de austeridad libertario.

A esto se sumaron reportes de traslados privados a Punta del Este durante el Carnaval y la revelación de bienes no declarados, como una propiedad en un exclusivo barrio privado de Exaltación de la Cruz.

Las inconsistencias patrimoniales y la "caja de zapatos"

El frente judicial de Adorni se complicó por sus intentos fallidos de explicar un repentino salto en su patrimonio: atribuyó su solvencia a una herencia y a ganancias tempranas en criptomonedas, pero estas versiones no resultaron creíbles. La situación pasó de lo mediático a lo penal cuando trascendió la compra de un departamento mediante una inusual hipoteca con jubiladas y el testimonio del contratista Matías Tabar, quien confesó haber recibido unos 245.000 dólares en efectivo por remodelaciones de lujo que incluyeron una cascada en su piscina.

El golpe definitivo ocurrió cuando Adorni tuvo que admitir ante la Oficina Anticorrupción que había "olvidado" incluir más de medio millón de dólares en su declaración jurada del año anterior. Pese a que el Presidente intentó defenderlo asegurando que los papeles estaban en regla, la confesión de la omisión de fondos —que el ex vocero justificó como ahorros en una "caja de zapatos"— selló su destino político.

El Congreso y el error constitucional de Casa Rosada

En el ámbito legislativo, la continuidad de Adorni paralizó la agenda oficial, ya que la oposición "dialoguista" -encabezada por Cristian Ritondo (PRO) y legisladores de la UCR-, fue determinante al advertir que si el Gobierno no lo desplazaba, el Congreso procedería a su expulsión. En los pasillos del Palacio Legislativo se escuchaba una advertencia clara: "Si no renuncia, lo echa el Congreso".

La crisis también dejó al descubierto falencias jurídicas en el entorno presidencial. Mientras Karina Milei intentaba convencer a sus legisladores de que solo el Ejecutivo tenía la facultad de remover a un ministro, la oposición y algunos sectores del oficialismo recordaban la vigencia del artículo 101 de la Constitución Nacional, que otorga al Poder Legislativo la potestad de remover al jefe de Gabinete.

Sin apoyo parlamentario y con el peronismo presionando en el Senado, el Gobierno aceptó la renuncia, cerrando un capítulo que contradijo las promesas de transparencia y lucha contra los privilegios de la casta política.