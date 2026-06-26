Milei: "Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada"

El presidente Javier Milei aterrizó en Madrid para cumplir con su sexta visita oficial a España para reunirse con líderes políticos y empresariales. En una extensa entrevista brindada a El Observador, el jefe de Estado no esquivó ninguno de los escándalos que atraviesan a su administración. Sin embargo, la definición más fuerte tuvo que ver con la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada”, sentenció el mandatario, al dejar en claro que, si bien confía plenamente en la inocencia de su funcionario, no tolerará fallos adversos en su contra.

Milei describió los ataques hacia el exportavoz como una violación de los límites humanos, aunque remarcó que será el Poder Judicial quien tenga la última palabra sobre el caso. “A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias, pero no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales”, advirtió durante el reportaje.

Desafíos económicos, reelección y el escenario global

De cara al escenario electoral de 2027, Milei fue contundente al confirmar ante la prensa que buscará la reelección para profundizar su modelo. “¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia?”, planteó al ser consultado sobre la continuidad de su proyecto en la Casa Rosada. El presidente enfatizó que su gestión logró evitar una hiperinflación y que los indicadores actuales son propios de un país con grado de inversión.

En ese sentido, destacó cifras que calificó como históricas: aseguró que la pobreza bajó del 57% al 28% y que la economía argentina ya crece a un ritmo del 5% anual. “Estamos a las puertas de empezar a ver la construcción del milagro”, afirmó con optimismo, al proyectar que el aumento de los salarios reales y la baja del riesgo país consolidarán la recuperación económica.

El mandatario también arremetió contra el socialismo, al que calificó como una “máquina de espolio” construida sobre la envidia. Milei apuntó directamente contra la gestión de Pedro Sánchez y celebró los avances judiciales contra figuras del entorno del presidente español. “Vos tenés que tener claro que la patente de socialista es la patente de un estafador”, declaró, vinculando el crecimiento del aparato estatal con el aumento sistemático de la corrupción. Por el contrario, manifestó una profunda admiración por líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a quienes considera piezas clave para la estabilidad actual del mundo occidental.

En el tramo final de la charla, Milei se mostró como un ferviente admirador de la Selección Argentina y de su capitán, Lionel Messi. “Messi es imposible, pero él lo hace posible”, dijo conmovido al analizar el desempeño del futbolista en el Mundial de Estados Unidos. El presidente se definió como un “termo” del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y reconoció que sufre intensamente cada partido del equipo nacional. Asimismo, ofreció ceder la Casa Rosada a los jugadores para cualquier festejo futuro y aseguró que su única intención es que los deportistas disfruten con la gente sin ningún tipo de intervención política de por medio.