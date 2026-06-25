Por primera vez, Javier Milei sintió el peso de la "piedra Adorni". La situación judicial del jefe de Gabinete lo hizo tropezar en el Congreso y el Gobierno no pudo aprobar, como deseaba, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un tema de extrema relevancia para los libertarios.

En el Gobierno hubo sorpresa por la situación, culpas a Patricia Bullrich y la convivencia con Karina Milei se hace cada día más insostenible.

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Una de las premisas de Milei para sostener a Adorni en su cargo en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito era que con su caso el jefe de Gabinete no entorpezca la economía ni las leyes en el Congreso. El Presidente, desde España, sintió el golpe. Por el caso del ex vocero no pudo avanzar en un tema relevante. Todo un palo.

Según contaron en el oficialismo, "LLA decidió no exponerse a una votación incierta. La Libertad Avanza ingresó al recinto, pero no se sentaron en sus bancas. Como el peronismo estaba, aprovecharon para que la sesión se caiga por falta de quórum".

Fuentes parlamentarias explicaron a El Destape que "el oficialismo había convocado antes de la sesión para el debate de los proyectos sobre Adorni en la comisión de Asuntos constitucionales (el 1º de julio). La convocatoria se comunicó a los bloques dialoguistas para tratar de descomprimir, algo parecido a lo que el oficialismo hizo en Diputados". Y concluyeron: "Como en el Senado el radicalismo está dividido y el PRO tiene su propio proyecto de interpelación, no estaba garantizado el resultado de una eventual votación. Ante estas dudas el PRO, parte de la UCR y de algunos bloques provinciales, LLA decidió no exponerse a una derrota y optó por hacer caer una sesión".

Bullrich salió con todo ante la prensa acreditada en el Congreso: “Los que venían con el proyecto de interpelación eran ellos. No se sentaron, no vinieron. ¿Para qué íbamos a dar quorum? Se iban a pasar dos horas hablando de corrupción los más corruptos de la historia”, dijo la jefa del bloque de LLA.

Desde el lado libertario advirtieron: "Bullrich facilitó la tarea para interpelar a Adorni. Van a comisión el miércoles que viene, dictamen y con 37 votos lo sacan. Porque sin dictamen necesitás dos tercios (48 votos), con dictamen bajás eso a 37 votos. Cae o cae".

Una fuente reservada con conocimiento de la situación le dijo a El Destape: "Pato lo quiere sacar de acá al tema", en referencia a la jugada de Bullrich contra Adorni. "Desactivó que se votara hoy y habilitó el debate en comisión", reflexionan. Un libertario, entre los varios que quieren la destitución del exvocero bromeó: "Qué lástima porque era un buen día para cascotearlo a Adorni, je".