ByteDance trabaja en un megamodelo de IA que podría igualar la potencia de Mythos, según el FT

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de ByteDance en la oficina de la empresa en Shanghái, China

ByteDance ​está entrenando un modelo de IA con hasta 10 billones de parámetros que podría acercarse al tamaño ‌del sistema Mythos de ‌Anthropic, según informó el viernes el Financial Times, basándose en personas con conocimiento del proyecto.

Con 10 billones de parámetros, el modelo tendría un tamaño más de tres veces superior al de Kimi K3, de la "startup" china Moonshot AI, que cuenta con 2,8 billones de parámetros.

Los ​parámetros de un ⁠modelo de IA se refieren a los ajustes numéricos ‌que un modelo aprende a partir de ⁠los datos para reconocer patrones, ⁠generar respuestas y llevar a cabo tareas. A menudo se utilizan como una medida aproximada de la escala, aunque no ⁠necesariamente de la capacidad.

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Reuters no pudo verificar de ​momento la información. ByteDance no respondió ‌de inmediato a la solicitud ‌de comentarios de Reuters.

Antes del lanzamiento de Kimi K3, ⁠LongCat-2.0 de Meituan y V4-Pro de DeepSeek lideraban el sector de la IA en China con un total de 1,6 billones de parámetros, mientras que otros ​rivales nacionales ‌han superado el umbral del billón de parámetros.

Sin embargo, resulta difícil realizar comparaciones directas con los principales modelos de IA estadounidenses, ya que empresas como Anthropic y OpenAI no revelan el número ⁠de parámetros de sistemas como Fable, Mythos o GPT-5.5.

Según el FT, las estimaciones del sector indican que Mythos 5, el modelo más avanzado de Anthropic, tiene unos 8 billones de parámetros y Fable 5, unos 5 billones, lo que sitúa al nuevo modelo de IA de ByteDance cerca del ‌tamaño de Mythos.

La noticia llega en un momento en que las empresas tecnológicas chinas siguen acelerando sus ciclos de lanzamiento de modelos para mantenerse al día en la cada vez más intensa carrera mundial por la IA, compitiendo ‌con sus competidoras estadounidenses para construir sistemas más potentes sin que su funcionamiento resulte prohibitivamente caro.

El modelo de ByteDance se ‌encuentra actualmente en ⁠fase de preentrenamiento, un proceso que suele durar entre tres y seis meses, antes ​de que pueda ajustarse y lanzarse, según el artículo del FT.

Con información de Reuters