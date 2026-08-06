Europol detiene a tres personas sirias vinculadas a una presunta red de tráfico de migrantes

La policía europea detuvo a tres presuntos miembros sirios de redes de tráfico ilegal de personas tras una operación llevada a cabo en Alemania y Serbia, según informó Europol este jueves.
Las detenciones se producen mientras Europa se enfrenta a las consecuencias de la crisis de la semana pasada, cuando más de 70.000 migrantes entraron en masa en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos.
"Los investigadores se centraron en miembros de alto rango de dos redes criminales sirias interconectadas que, según se cree, organizaron el tráfico de más de 900 migrantes hacia la Unión Europea", dijo el organismo policial paneuropeo en un comunicado.
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Entre los detenidos figuran un sirio de 26 años en Alemania y otro de 31 años en Belgrado, además de otro sospechoso en la capital serbia.
Se acusa a estas redes de haber introducido migrantes en Europa desde 2022 a través de travesías por el Mediterráneo desde Libia y a lo largo de la ruta de los Balcanes.
Con información de Reuters