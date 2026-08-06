Europol detiene a tres personas sirias vinculadas a una presunta red de tráfico de migrantes

FOTO DE ARCHIVO: Cruzadas masivas de migrantes, a pie y por mar, desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta

La policía europea detuvo a tres presuntos miembros ‌sirios de ‌redes de tráfico ilegal de personas tras una operación llevada a cabo en Alemania y Serbia, según informó Europol este jueves.

Las detenciones ​se producen ⁠mientras Europa se enfrenta ‌a las consecuencias de ⁠la crisis de ⁠la semana pasada, cuando más de 70.000 migrantes entraron en ⁠masa en el enclave ​español de Ceuta, ‌en el norte ‌de África, procedentes de Marruecos.

"Los ⁠investigadores se centraron en miembros de alto rango de dos redes criminales ​sirias interconectadas ‌que, según se cree, organizaron el tráfico de más de 900 migrantes hacia la Unión ⁠Europea", dijo el organismo policial paneuropeo en un comunicado.

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Entre los detenidos figuran un sirio de 26 años en Alemania y otro de 31 años en ‌Belgrado, además de otro sospechoso en la capital serbia.

Se acusa a estas redes de haber introducido migrantes en Europa ‌desde 2022 a través de travesías por el Mediterráneo desde Libia ‌y ⁠a lo largo de la ruta de los ​Balcanes.

Con información de Reuters