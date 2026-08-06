Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final

Irán y Omán alcanzaron un entendimiento sobre los lineamientos de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz durante 60 días, informaron hoy los canales de noticias saudíes Al Hadath y Al Arabiya, citando fuentes de alto nivel. Estas fuentes indicaron que el acuerdo, el cual requiere todavía la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y podría anunciarse en pocos días, tiene como objetivo reanudar la navegación en esta vía marítima.

Según las fuentes, los buques que entren al estrecho utilizarán una ruta cerca de Irán, mientras que los salientes seguirán una vía próxima a Omán; no habrá pesos de tránsito ni gastos de servicio y las partes regionales podrán participar en trabajos de destino y procedimientos técnicos.

Una vez aprobado el acuerdo, Estados Unidos e Irán regresarán a su memorándum de entendimiento (MdE) de paz y activarán el párrafo 5 sobre la reapertura y navegación segura de buques comerciales a través del estrecho, según manifestaron las fuentes. Añadieron que los contactos indirectos entre Irán y Estados Unidos continúan a través de mediadores y han entrado en su fase final.

Irán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz el 28 de febrero, impidiendo el paso seguro de los buques pertenecientes o vinculados a Israel y Estados Unidos, tras los ataques conjuntos de ambos países contra territorio iraní.

En junio, Irán y Estados Unidos firmaron el MdE para poner fin a la guerra en todos los frentes de la región, incluido el Líbano. Ambos países debían celebrar negociaciones en un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, pero el desenlace de las conversaciones es incierto por la reciente escalada entre Teherán y Washington.