El presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "están avanzando bastante bien" y sostuvo que Teherán mantiene su voluntad de dialogar, pese a que la guerra iniciada a fines de febrero sigue sin una salida diplomática definitiva. El mandatario reiteró además que confía en un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. El conflicto continúa dejando miles de muertos y millones de desplazados en Oriente Medio, en un contexto marcado por advertencias cruzadas sobre posibles ataques contra infraestructura crítica y cuestionamientos de expertos en derecho internacional y derechos humanos. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final
Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región.
Hace 5 horas
El presidente del Parlamento iraní le pidió a Trump que "no haga más teatro" y exigió que Washington "retome y cumpla" sus compromisos
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que el gobierno de Washington mantuvo una "estrategia fallida" y le pidió a Donald Trump que "retome los compromisos de alto el fuego anteriores", que fueron pactados en el memorando de entendimiento en junio.
“Se avecina un ataque masivo… esperen, no importa, quieren negociar”, escribió Ghalibaf en su cuenta de X, como una aparente referencia a la decisión de Trump de detener los ataques poco después de prometer atacar a Irán. “Eso es diplomacia teatral en bucle”, aseguró Ghalibaf, y concluyó: "Reconozcan los hechos y cumplan con sus compromisos"
Hace 6 horas
El presidente iraní aseguró que Estados Unidos ejerció la "máxima" presión económica que pudo
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que Irán perdió unos 230 millones de metros cúbicos de gas al día debido a los ataques estadounidenses e israelíes. Lo dijo en el marco de una entrevista difundida por el servicio de noticias gubernamental IRNA, en la que Pezeshkian reconoció algunas de las pérdidas iraníes en lo que va de la guerra.
“Nuestros enemigos esperaban que el país colapsara debido a las presiones que han ejercido”, dijo Pezeshkian, y señaló que éstas presiones “ya llegaron a su punto máximo”.
Hace 7 horas
Erdogan visitará Arabia Saudita para reunirse con el premier de ese país y con el presidente de Pakistán
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó que visitará Arabia Saudita este viernes 7. Lo anunció la Dirección de Comunicaciones de Turquía, quienes en un comunicado además aseguraron que el funcionario se reunirá con el primer ministro saudí, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. También tendrá un encuentro bilateral con el premier pakistaní, Shehbaz Sharif.
Según aseguraron fuentes cercanas al líder turco, se espera que realice una visita de un día para conversar acerca de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y al estrecho de Bab el-Mandeb.
Hace 8 horas
Trump aseguró que cree que la guerra en Irán "terminará muy pronto"
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que la guerra con Irán terminará "muy pronto", aunque insistió en que su país podría continuar con sus ataques dado que todavía posee "enormes cantidades de municiones" a pesar de los informes de escasez.
Hace 9 horas
L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza
En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió.
Hace 9 horas
Trump aseguró que la guerra con Irán "va muy bien"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que está "extremadamente contento" con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y defendió la guerra contra Irán. "Va muy bien", escribió.
"Todo fue extraordinario", escribió el presidente de Estados Unidos en su plataforma Truth Social, refiriéndose al secuestro y la detención del ex presidente venezolano Nicolás Maduro antes de pasar a hablar de Irán.
Hace 10 horas
El ejército israelí hirió a un niño palestino en la Cisjordania ocupada
Una redada israelí en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, dejó heridos a un niño y a un hombre palestinos, según informó Wafa.
La Sociedad de la Media Luna Roja informó que trasladó a un niño de 14 años al hospital después de que las fuerzas israelíes le dispararan en la parte baja de la espalda. También trasladaron a otro hombre palestino que había sido agredido.
Hace 11 horas
Se intensifican los ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano a pesar de las negociaciones de alto al fuego
Los ataques israelíes se intensificaron en todo el sur de Líbano y alcanzaron viviendas en aldeas a las que los residentes desplazados habían regresado recientemente en el marco del alto al fuego.
Al menos una persona resultó herida y otra murió en la aldea de Tibnin, informó Al Jazeera.
Hace 12 horas
Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo contra Irán y desvía embarcaciones de los puertos iraníes
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que continúa aplicando el bloqueo naval contra Irán.
Los marines estadounidenses desviaron 49 embarcaciones comerciales, inutilizaron dos y abordaron otras dos, según informó el Centcom en X.
Hace 13 horas
El parlamento iraní ya está analizando el acuerdo negociado entre su país y Omán para destrabar el estrecho de Ormuz
El parlamento de Irán comenzó a analizar el acuerdo alcanzado entre su gobierno y el de Omán para destrabar el bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave en el conflicto en Medio Oriente.
El canal estatal IRIB informó que inició el tratamiento legislativo del texto y adelantó que el acuerdo establece que a los países e individuos "que hayan causado daño a Irán" no les será permitido pasar sin el pago previo de "una compensación".
Hace 16 horas
Irán y Omán llegan a un entendimiento sobre acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz, según medios
Irán y Omán alcanzaron un entendimiento sobre los lineamientos de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz durante 60 días, informaron hoy los canales de noticias saudíes Al Hadath y Al Arabiya, citando fuentes de alto nivel. Estas fuentes indicaron que el acuerdo, el cual requiere todavía la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y podría anunciarse en pocos días, tiene como objetivo reanudar la navegación en esta vía marítima.
Según las fuentes, los buques que entren al estrecho utilizarán una ruta cerca de Irán, mientras que los salientes seguirán una vía próxima a Omán; no habrá pesos de tránsito ni gastos de servicio y las partes regionales podrán participar en trabajos de destino y procedimientos técnicos.
Una vez aprobado el acuerdo, Estados Unidos e Irán regresarán a su memorándum de entendimiento (MdE) de paz y activarán el párrafo 5 sobre la reapertura y navegación segura de buques comerciales a través del estrecho, según manifestaron las fuentes. Añadieron que los contactos indirectos entre Irán y Estados Unidos continúan a través de mediadores y han entrado en su fase final.
Irán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz el 28 de febrero, impidiendo el paso seguro de los buques pertenecientes o vinculados a Israel y Estados Unidos, tras los ataques conjuntos de ambos países contra territorio iraní.
En junio, Irán y Estados Unidos firmaron el MdE para poner fin a la guerra en todos los frentes de la región, incluido el Líbano. Ambos países debían celebrar negociaciones en un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, pero el desenlace de las conversaciones es incierto por la reciente escalada entre Teherán y Washington.
Hace 21 horas
Trump reitera su visión positiva de las negociaciones con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de partir hacia Las Vegas, Nevada, en Los Ángeles, California, EEUU
Por Bo Erickson y Kanishka Singh
Hace 21 horas
Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"
Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.
El Ministerio de Exteriores de Irán confirmó que las negociaciones con la Cancillería de Omán para pautar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz se encuentran en su "fase final de revisión y redacción", aunque advirtió categóricamente que el entendimiento bilateral no garantizará por sí solo la seguridad de la navegación mientras persista la presencia y el bloqueo naval impulsado por Estados Unidos en la zona.
Hace 21 horas
Irán amenaza con atacar a los estados del Golfo si Estados Unidos lanza nuevas incursiones
El sistema de misiles iraní se exhibe en la plaza Azadi de Teherán.
Irán ha advertido a los estados del Golfo que cualquier nuevo ataque estadounidense contra su territorio desencadenaría represalias contra la infraestructura energética crítica en toda la región, según cinco fuentes, mientras Teherán busca aumentar el costo de la acción militar amenazando a los aliados de Washington.
06:54 | 05/08/2026
Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"
El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.
20:21 | 04/08/2026
La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano
Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.
08:21 | 04/08/2026
Las negociaciones entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz avanzan "positivamente"
A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre las charlas con Irán, Washington no forma parte de forma activa de la negociación.
13:59 | 03/08/2026
Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel
Omid Behzad y Pouria Safwat fueron ahorcados tras ser señalados por enviar fotos de bases militares al Mossad. La ONG de Derechos Humanos Hengaw cuestionó el proceso y advirtió que el régimen utiliza la pena de muerte para reprimir.
13:14 | 03/08/2026
Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz
El presidente estadounidense aseguró que Teherán suplica negociar un acuerdo en privado mientras niega el diálogo en público. El mensaje se conoce tras la suspensión de los ataques militares y la caída del petróleo.
06:58 | 03/08/2026
Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo pero Irán lo niega
Un ex diplomático y ex funcionario estadounidense especializado en Irán aseguró que Omán sí retomó las negociaciones con Irán pero que lo hizo "en nombre del mundo", no Estados Unidos, porque todos los países de todos los continentes están sufriendo las consecuencias económicas de esta guerra lanzada por Washington.
10:01 | 02/08/2026
Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
10:29 | 01/08/2026
EE.UU. amenazó con ataques e Irán advirtió que puede dejar la región en llamas
El comandante del máximo mando militar conjunto de Irán declaró que las acciones de Estados Unidos contra Irán conllevan un riesgo cada vez mayor y advirtió a los países de Medio Oriente que no deben ser "consumidos por las llamas de la guerra".
Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista.
19:56 | 31/07/2026
Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas
El anuncio de la Casa Blanca se conoce meses después de que en octubre pasado se firmara un alto el fuego también mediado por Estados Unidos. Desde entonces, los bombardeos continuaron y hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y otros 4.000 heridos.
Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".
17:15 | 31/07/2026
Guterres aplaude el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza
El secretario general de la ONU celebró el principio de acuerdo gestionado por la Casa Blanca y mediadores árabes, aunque exigió el cese total de las hostilidades tras registrarse un nuevo ataque mortal con un dron en el centro del enclave. El plan contempla la creación de un gobierno de transición liderado por el economista Alí Shaath.
07:35 | 31/07/2026
Trump dice que atacará a Irán "con mucha fuerza" hasta no poder "soportarlo más"
El mandatario estadounidense aseguró que las defensas de Irán "están siendo diezmadas" y advirtió que Washington atacará nuevamente con "mucha fuerza".
19:53 | 30/07/2026
Hamás condiciona su desarme a la retirada de las tropas israelíes de Gaza
Tras el anuncio de Trump, el grupo islamista aseguró que entregará sus armas al nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza si Israel completa su retirada del enclave y permite el ingreso de ayuda humanitaria.