Irán amplía su respuesta a EE.UU. con ataques contra bases militares en la región

La guerra en Oriente Medio atraviesa una etapa de máxima incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras la Casa Blanca intenta reactivar la vía diplomática con Irán tras la suspensión de los bombardeos estadounidenses. La reunión entre Trump y Netanyahu también estará atravesada por el futuro de las negociaciones regionales y por las diferencias entre ambos líderes sobre la estrategia frente al país persa. En paralelo, Teherán intensificó sus contactos con Omán y Arabia Saudita para impulsar una salida negociada al conflicto, denunció que los ataques de Estados Unidos dañaron infraestructura civil —entre ella el aeropuerto de Bushehr— y reiteró que mantendrá la pausa en su respuesta militar siempre que Washington no reanude la ofensiva. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.