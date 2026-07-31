La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que Teherán reivindicara ataques contra bases militares con presencia estadounidense en Kuwait y Jordania, en represalia por los recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní. En paralelo, la Guardia Revolucionaria confirmó la muerte de tres de sus integrantes en un ataque en el noroeste del país y aseguró haber derribado un dron "hostil" en el suroeste. Mientras tanto, Estados Unidos volvió a lanzar una ofensiva aérea de gran escala contra objetivos en Irán, en un conflicto que continúa expandiéndose en Medio Oriente. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Irán amplía su respuesta a EE.UU. con ataques contra bases militares en la región
Teherán aseguró haber atacado instalaciones con presencia de tropas estadounidenses en Kuwait y Jordania tras una nueva ola de bombardeos de Washington. También confirmó la muerte de tres miembros de la Guardia Revolucionaria.
Hace 2 horas
El petróleo se dispara más de un 7% y supera los US$ 90 tras amenazas de EE.UU. a Irán
El Brent reacciona con fuertes alzas al ataque con misiles en Jordania y las promesas de represalia de Donald Trump. La escalada en los combustibles agrega presión e incertidumbre horas antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
Los mercados energéticos internacionales reaccionan con un brusco cambio de tendencia y fuertes alzas en las cotizaciones del petróleo en medio de la andanada de misiles balísticos lanzados contra bases e instalaciones de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Jordania y las posteriores advertencias de represalias emitidas desde la Casa Blanca. "Los vamos a atacar con fuerza", aseguró el presidente Donald Trump tras el ataque en Jordania. El barril de crudo Brent repunta un 7,2% respecto al cierre previo y toca un máximo intradía de 90,17 dólares.
Hace 2 horas
EE.UU. volvió a bombardear a Irán de forma masiva
Pakistán confirmó que continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar frenar la guerra. En paralelo, siguen los ataques estadounidenses contra territorio iraní.
La crisis en Oriente Medio suma un nuevo capítulo de alta tensión. Pakistán aseguró que Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las negociaciones para buscar un alto el fuego, pese a la reanudación de las hostilidades. En las últimas horas, Washington lanzó nuevos bombardeos contra objetivos iraníes que dejaron al menos tres muertos en la isla de Qeshm, mientras Jordania informó haber interceptado cinco misiles atribuidos a Irán. En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó haber presionado al presidente Donald Trump para reactivar los ataques y reiteró que el objetivo común es impedir que Teherán desarrolle armas nucleares. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Hace 2 horas
Negociaciones: Trump y Netanyahu en EE.UU. y una nueva propuesta para pacificar Ormuz
El presidente de EE.UU. se reúne con el primer ministro israelí en Washington mientras la guerra en Oriente Medio atraviesa una tensa calma. Paralelamente, Teherán establece contactos con países de la región para encontrar una salida negociada al conflicto bélico.
La guerra en Oriente Medio atraviesa una etapa de máxima incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras la Casa Blanca intenta reactivar la vía diplomática con Irán tras la suspensión de los bombardeos estadounidenses. La reunión entre Trump y Netanyahu también estará atravesada por el futuro de las negociaciones regionales y por las diferencias entre ambos líderes sobre la estrategia frente al país persa. En paralelo, Teherán intensificó sus contactos con Omán y Arabia Saudita para impulsar una salida negociada al conflicto, denunció que los ataques de Estados Unidos dañaron infraestructura civil —entre ella el aeropuerto de Bushehr— y reiteró que mantendrá la pausa en su respuesta militar siempre que Washington no reanude la ofensiva. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Hace 13 horas
Trump anunció que logró un acuerdo con Hamas para el desarme total
El mandatario estadounidense aseguró que "es un paso crucial para que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino", pero Hamas todavía no se pronunció al respecto.
Hace 17 horas
La ONU acusó a Israel de extender cada vez más su ocupación sobre Gaza
La Unrwa denunció que Israel amplía las zonas bajo su control en la Franja de Gaza y advirtió que la ofensiva agrava la crisis humanitaria y limita la asistencia.
16:43 | 29/07/2026
Escala la tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita se sumó a los ataques
Hasta ahora los países árabes se habían mantenido al margen de los ataques, a pesar de haber sufrido embates iraníes en algunas partes e sus territorios. El ataque conjunto de Arabia Saudita y Estados Unidos fue a una milicia pro iraní en Irak.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán
06:00 | 29/07/2026
Irán ataca buques en Ormuz, Trump promete represalias y bombardea milicias en Irak
La breve suspensión de los bombardeos parece haber terminado. Irán anunció ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y a una base de EE.UU. en Jordania. Estados Unidos, en tanto, ya respondió contra sus aliados en Irak y amenaza con mayores represalias. La guerra se reanuda y el precio del petróleo vuelve a aumentar.
15:24 | 27/07/2026
Trump afirmó que hay "buenas conversaciones" con Irán
El presidente estadounidense aseguró que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán para terminar con el bloqueo en el estrecho de Ormuz y conseguir que se normalice la comercialización del petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One rumbo a Michigan, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland
12:46 | 27/07/2026
EE.UU. e Irán intercambian mensajes, pero Teherán niega que sean negociaciones
Cesaron los ataques entre ellos, aunque los rebeldes huties en Yemen siguen bombardeando infraestructura energética en Arabia Saudita. Trump aclaró que no "participa" de los combates en Yemen.
10:11 | 26/07/2026
Irán aseguró que el ataque ucraniano a un buque persa no quedará "sin respuesta"
Irán denunció que el ataque de Ucrania a un buque iraní en el Mar Caspio y en el que murió un marinero viola la Carta de la ONU.
00:05 | 26/07/2026
La guerra en Medio Oriente se expande y esta vez el shock petrolero podría ser peor
Tras el bloqueo de Ormuz, el otro estrecho de la región, Bab al Mandeb se había vuelto vital para que Arabia Saudita siga exportando petróleo, especialmente a Asia y el precio del barril no se siga disparando. Pero la guerra se instaló ahora en ese segundo estrecho y las consecuencias económicas para el mundo podrían ser peores que en marzo/abril.
10:47 | 25/07/2026
Escala el conflicto entre EE.UU. e Irán y Arabia Saudita y los hutíes intercambian ataques
Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes se intensificaron después de que el grupo amenazara con prohibir el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.
El conflicto sigue escalando en la región y elevando los costos de la energía a nivel global.
19:34 | 24/07/2026
Irán amenazó a la realeza británica y advirtió sobre un posible ataque
La advertencia elevó la tensión regional y activó la respuesta de Londres. El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó que bombarderos estadounidenses despeguen desde la base aérea de RAF Fairford para participar en operaciones sobre Irán.
16:07 | 24/07/2026
Trump advirtió a China y Rusia que sería "muy perjudicial" que se involucren en la guerra
El presidente norteamericano afirmó que tanto Xi Jinping como Vladímir Putin le garantizaron que no venderán armamento a Teherán. Sin embargo, la inteligencia de EE. UU. investiga si Moscú aportó datos clave para los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el Golfo Pérsico.
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China