Trump afirmó que hay "buenas conversaciones" con Irán mientras se intensifica el bloqueo naval en el Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One rumbo a Michigan, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland

En medio de una volátil combinación de negociaciones internacionales y maniobras militares en Oriente Medio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su administración mantiene conversaciones fluidas con el gobierno de Irán. La declaración del mandatario norteamericano se produjo pocas horas antes de que las fuerzas armadas de ambos países confirmaran abordajes e interceptaciones de buques mercantes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Durante una rueda de prensa improvisada a bordo del Air Force One en viaje hacia el estado de Míchigan, Trump expresó que no tiene urgencia en los plazos diplomáticos pero se mostró optimista respecto de la posibilidad de destrabar el conflicto tras semanas de enfrentamientos indirectos. "Estamos manteniendo buenas conversaciones con Irán en estos momentos. Hay muchas posibilidades de que ocurra algo en torno a un acuerdo", afirmó Donald Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

Al ser consultado sobre las versiones que señalan que el gobierno ruso estaría facilitando imágenes de satélite al ejército iraní para rastrear desplazamientos navales de las fuerzas occidentales, el jefe de la Casa Blanca restó dramatismo a las sospechas y anticipó que abordará de forma directa el asunto con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para clarificar el alcance del apoyo técnico que recibe Teherán. "Se lo preguntaré a Putin. Ya lo averiguaremos", señaló Trump al referirse al suministro de datos satelitales rusos al régimen iraní.

Sin embargo, el clima de moderación del discurso presidencial contrasta con la rigurosidad de la operación militar desplegada sobre el terreno. El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) informó que sus fuerzas aéreas y navales interceptaron o redirigieron a 17 buques comerciales que intentaban eludir el cerco marítimo decretado por Washington en el golfo de Omán. Según el reporte oficial, las tropas norteamericanas abordaron dos de las embarcaciones e inutilizaron a otras dos para garantizar el cumplimiento del bloqueo.

Por su parte, la cadena estatal iraní IRIB confirmó que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria interceptaron seis buques mercantes que transitaban por una ruta considerada ilegal en el sector sur del estrecho de Ormuz tras haber apagado sus sistemas de transpondedor. De acuerdo con el informe oficial de Teherán, cinco de las naves fueron obligadas a retroceder mar adentro tras la intervención de las patrullas iraníes, mientras que una sexta embarcación sufrió un accidente no especificado durante las maniobras registradas en la madrugada de este lunes.

Con información de Reuters y EuropaPress.