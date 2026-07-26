Nahir Galarza pidió revisar su condena a perpetua: las razones de la defensa

La nueva defensa de Nahir Galarza presentó ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos (STJ) un pedido formal para revisar la condena a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychu.

A través del planteo, la defensa de Galarza busca que el tribunal provincial reexamine el fallo que mantiene encarcelada a la joven desde 2018. El recurso fue presentado por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación legal de Nahir a fines del 2025, según informó la agencia de noticias de Entre Ríos, AFP Digital.

Gerard tomó la causa luego que en julio de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso extraordinario presentado por la defensa anterior y dejara firme la condena.

¿Qué pidió la defensa de Nahir Galarza?

La presentación se apoya en el artículo 527 del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, que habilita la revisión de sentencias firmes ante circunstancias excepcionales. Según el medio citado, la estrategia de la nueva defensa basó el pedido en la utilización de una presunta prueba pericial falsa y una interpretación legal que, según el planteo, resultó más gravosa para Galarza.

El primero de los cuestionamiento apuntó a la actuación de la perito de la Policía de Entre Ríos, Gabriela Laiño, quien es licenciada en Bromatología y realizó el análisis del teléfono celular de Galarza, el cual constó de 1500 páginas que fueron determinantes para que el Tribunal diera por acreditada la relación de pareja entre la acusada y Pastorizzo, circunstancia que permitió aplicar la figura de homicidio agravado por el vínculo.

Sin embargo, la perito dejó afuera más de 50.000 mensajes registrados con otro contacto varón, y durante el juicio a Galarza había puntualizado en más de 100.000 mensajes entre Galarza y Pastorizzo. Para la defensa es uno de los puntos importantes que la Sala Penal debe revisar.

Además, agregaron que Laiño había promovido una acción en el fuero laboral de Gualeguychú, donde expuso que sufría presiones psicológicas porque la habrían obligado a realizar pericias para las que no contaba con la idoneidad que las normas exigen. En aquel incidente tuvo respuesta favorable.

Falta de perspectiva de género

En segundo lugar, la defensa también cuestionó la supuesta falta de perspectiva de género del Tribunal al momento de evaluar las evidencias. En este sentido, los fallos posteriores de la Corte Suprema y del STJ de la provincia, emitieron resoluciones posteriores a la condena a Galarza, que permitirían abordar el caso desde la perspectiva de la ley penal más benigna.

El cuestionamiento hace hincapié en la forma en la que se determinó la relación de pareja, señalando que "no es la misma que define el fuero civil y el penal". De esta manera, se cuestionó que no habría quedado demostrado uno de los requisitos, que sería la presencia de un proyecto de vida de la pareja.