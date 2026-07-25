Los fogoneros permiten cocinar, calefaccionar y disfrutar el jardín durante todo el año.

La clásica parrilla de ladrillo, durante décadas protagonista de patios y jardines, empieza a ceder terreno frente a una nueva propuesta que gana espacio en los proyectos de viviendas. Arquitectos, paisajistas y diseñadores de exteriores impulsan el uso de fogoneros multifunción, una alternativa que combina cocina, calefacción y diseño en un solo elemento. La tendencia apunta a crear ambientes más flexibles y aprovechar los espacios al aire libre durante todo el año, sin necesidad de realizar grandes construcciones.

Los fogoneros desplazan a la parrilla tradicional

Las tendencias en arquitectura cambiaron la manera de pensar los espacios exteriores. Hoy, el objetivo ya no es contar únicamente con una parrilla para cocinar, sino diseñar patios y jardines que funcionen como una extensión de la casa y puedan disfrutarse en distintas épocas del año.

En ese contexto, los fogoneros se convirtieron en una de las opciones más elegidas para viviendas nuevas y remodelaciones. Los especialistas destacan que el fuego deja de cumplir una única función y pasa a ser el punto de encuentro.

A diferencia de la parrilla de ladrillo, que ocupa un lugar fijo y requiere una obra para su instalación, los fogoneros ofrecen una solución mucho más versátil. Esa flexibilidad explica por qué cada vez aparecen con mayor frecuencia en proyectos de diseño contemporáneo.

Cuáles son las principales ventajas de esta alternativa

Uno de los aspectos más valorados por arquitectos y diseñadores es que muchos fogoneros no necesitan una instalación permanente. Existen modelos que pueden colocarse directamente sobre patios, galerías, terrazas o jardines y trasladarse cuando sea necesario.

Esta característica permite reorganizar el espacio según cada reunión o evento. Además, quienes cuentan con superficies reducidas pueden aprovechar mejor el lugar disponible sin resignar comodidad ni funcionalidad.

Cada modelo ofrece distintos materiales, tamaños y funciones para espacios exteriores modernos.

Otra ventaja importante es que varios modelos incorporan accesorios para cocinar. Dependiendo del diseño, pueden incluir parrillas circulares, planchas o superficies especialmente preparadas para carnes, verduras e incluso pizzas. De esa manera, un mismo equipo cumple distintas funciones y evita la necesidad de sumar otros elementos al jardín.

Materiales, diseños y precios disponibles

El mercado ofrece una amplia variedad de fogoneros fabricados con distintos materiales. Entre las opciones más elegidas se encuentran el hierro fundido, que conserva el calor durante más tiempo; el acero inoxidable, liviano y sencillo de limpiar; y el acero al carbono, reconocido por su equilibrio entre resistencia, durabilidad y precio.

También existen modelos construidos en hormigón o cerámica, muy utilizados en proyectos de estilo moderno y minimalista. A eso se suma una gran diversidad de formatos, con diseños redondos, cuadrados, lineales y versiones con ruedas que facilitan su traslado y permiten adaptarlos tanto a jardines amplios como a patios o terrazas pequeñas.

En cuanto al valor, los precios varían según el tamaño, el material y los accesorios incluidos. Actualmente, un fogonero con parrilla integrada puede conseguirse desde aproximadamente $120.000, mientras que los modelos de mayores dimensiones o con terminaciones premium superan los $400.000.