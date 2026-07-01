El truco para evitar la humedad del hogar.

La humedad en las viviendas es un problema que preocupa tanto a propietarios como a profesionales de la construcción, y según especialistas en obra nueva, la raíz de estos inconvenientes suele estar en fallas o descuidos cometidos en las primeras etapas del proyecto.

Cuando la humedad aparece, la solución se vuelve mucho más costosa y complicada que si se hubiera previsto y actuado a tiempo durante la construcción. Por eso, muchos insisten en que la única manera eficaz de evitar estos problemas es anticiparse y tomar medidas desde el inicio de la obra.

El arquitecto Máximo Caballero destaca que no se debe ignorar ni dejar pasar pequeñas filtraciones ni confiar únicamente en acabados superficiales, ya que esto puede traer consecuencias graves para la estructura y la calidad de vida dentro del hogar. En su opinión, una vez instalada la humedad, el remedio implica romper muros, excavar y hacer intervenciones invasivas que elevan significativamente los costos y afectan la vivienda.

La clave para combatir la humedad en el hogar

La clave, según Caballero, está en un detalle constructivo pequeño pero fundamental: la impermeabilización del sótano. “¿Sabes con qué porcentaje de una casa entera se solucionan las humedades? Con un uno por ciento”, explicó, subrayando que aunque esta superficie sea mínima y muchas veces invisible, es la que marca la diferencia entre una casa sana y otra con problemas persistentes.

El consejo del arquitecto es claro: invertir en soluciones estructurales desde el principio, aunque representen una fracción mínima del total, garantiza tranquilidad y ahorro a largo plazo. Para él, el proceso debe empezar en el sótano, la zona más vulnerable a filtraciones de agua subterránea.

Recomienda instalar una lámina impermeabilizante que cubra todo el suelo del sótano, describiéndola como “un vaso metido en un líquido”. Este sistema bloquea la entrada de agua tanto por el suelo como por las paredes, creando una barrera estanca que protege la estructura interna de la casa. Estas láminas están diseñadas para superponerse y formar una superficie continua sin fisuras, evitando que la humedad se filtre. Además, es fundamental dejar un excedente en los laterales para solaparlas con las paredes, asegurando que toda la planta del sótano quede completamente protegida.

El resultado es una envolvente impermeable que actúa como base de toda la construcción, impidiendo que la humedad alcance zonas críticas del inmueble. Ignorar este paso puede traer consecuencias como noches sin dormir y reparaciones costosas años después.