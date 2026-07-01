Bélgica le ganó a Senegal en un partido increíble e histórico: goles y resumen

En uno de los mejores partidos de los 16vos de final de la Copa del Mundo, Bélgica dio vuelta un encuentro bárbaro frente al subcampeón de la Copa Africana. Bélgica derrotó 3-2 a Senegal cuando había arrancado 0-2 en contra y jugando muy mal. Senegal se había puesto en ventaja muy rápido en el primer tiempo y, luego, encontró el segundo cuando promediaba el segundo tiempo. Sin embargo, en menos de 10 minutos Bélgica encontró el empate.

El primer tanto de Senegal llegó en el arranque del partido cuando Habib Diarrá haya sorprendido a Thibaut Courtois. El tanto llegó cerca de los 24 minutos, justamente, un par de minutos antes del cooling break. Desde ese momento hasta que terminó el primer tiempo, Senegal fue mucho mejor que su rival y le cortó todos los sistema de juegos a los europeos que no encontraban huecos.

Ya en el segundo tiempo, Senegal encontró un contraataque que Ismail Sarrá frenó de manera espectacular y definió ante la salida del arquero belga. De esta forma, se puso 2-0 y mantuvo un gran nivel de juego hasta prácticamente el final del partido. Sin embargo, se fue tirando cada vez más atrás y, empujado por Romelu Lukaku que entró desde el banco de suplentes, Béligca llegó al 2-2.

Primero fue con un gol a los 86 minutos en el cual encontró un par de rebotes y anotó el tanto. El segundo fue convirtiéndose en punta de área, pero desordenó a toda la defensa. Tal es así que tres minutos después, la mayoría de los defensores se fueron con él y liberaron a Youris Tielemans que aprovechó un error del arquero para, de cabeza, poner el empate 2-2 sobre el final del partido y envió el encuentro al tiempo suplementario.

Ya después de los 30 minutos de tiempo suplementario y con 5 minutos de tiempo agregado, hubo una jugada que arrancó por la izquierda hubo un centro que llegó al medio del área y el árbitro, tras revisión del VAR, cobró penal para el equipo europeo. Ahí fue nuevamente Tielemans el que tomó la pelota y definió finalmente para el 3-2 que clasificó al conjunto belga a la siguiente ronda. Bélgica clasificó a los octavos de final y espera al ganador de Estados unidos y Bosnia y herzegovina.