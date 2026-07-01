El mapa del folklore argentino sufrió un fuerte cimbronazo cuando Los Huayra, una de las bandas salteñas más exitosas y convocantes de las últimas décadas, anunció su final. Sin embargo, lejos de ser un cierre definitivo, esa ruptura sembró la semilla de algo nuevo. Así nació Ahyre, una consagrada agrupación folklórica que hoy cuenta entre sus filas con Juan José "Colo" Vasconcellos y Hernando "Pony" Mónico, quienes se sumaron a este proyecto para reconfigurar su camino musical tras la disolución del icónico sexteto.

A la distancia, con un camino consolidado y el reconocimiento del público y la crítica, los protagonistas eligen mirar hacia atrás sin resentimientos, entendiendo los quiebres de la vida como estaciones necesarias para la evolución artística.

Al ser consultado durante una entrevista sobre el abrupto final de Los Huayra y si con el diario del lunes piensa que en aquel momento podría haber pasado algo de manera diferente, el "Colo" Vasconcellos se mostró tajante y reflexivo: “No, creo que así tenía que ser. Las cosas son perfectas, tal y cual suceden”.

“Sobre todo hablando hoy, habiendo vivido ya 6 años con Ahyre, no es otra cosa más que la manifestación viva de que las cosas pasan por algo. Por supuesto que siempre vamos a recordar con nostalgia, con mucho cariño y fundamentalmente con muchísima gratitud ese aprendizaje”, detalló el músico en el ciclo de Youtube "Adorable puente".

El "Colo" se desempeña actualmente como uno de los motores creativos fundamentales en la estructura y el desarrollo artístico de Ahyre.

Para el compositor salteño, la resiliencia fue la clave para darle vida a la nueva propuesta: “Aprendimos tanto de ese golpe que, bueno, miramos todo lo que salió después. Para nosotros ha sido como mucho más adecuado todo lo que salió después. Mirás para atrás, vectorizás un poquito desde dónde venías y te das cuenta de que todo tenía que ser como fue, exactamente como fue. Muchísimas gracias y a otra cosa, como la vida misma”.

Del viento al aire: la simbología detrás de las palabras

La transición de un grupo al otro no solo mantuvo a parte de sus integrantes, sino también una profunda conexión poética con los elementos de la naturaleza, a.0lgo que Vasconcellos rescata al desarmar el significado de ambos nombres.

“Huayra significa viento en quechua. Y nosotros siempre hemos creído mucho en la música como un vehículo, lo mismo que el viento. El viento lleva y trae cosas, entre ellas, lleva y trae a la música, ¿no?, el viento. Y siempre hemos estado muy identificados con ese término y con esa imagen, por así decirlo, que es como bastante poética, es bastante fantástica, si se quiere mágica, no sé”, rememoró con afecto sobre la vieja marca.

El nacimiento de la nueva banda no reniega de ese pasado, sino que lo abraza desde su propia composición tipográfica y fonética: “Ahyre es como una especie de página del mismo libro que venimos escribiendo hace décadas en cuanto a genética artística, en cuanto a una manera de mirar la música, la vida, la composición. Y las tres letras del medio, la H, la Y y la R, son en algún punto la abreviatura de que esto, por un lado, es continuidad y, por otro lado, es algo completamente nuevo”.

“Por eso también hoy podemos hacer canciones como 'La noche sin ti' o 'Como si te vas', porque vienen del mismo barrio que vienen posteriormente 'La luna', 'Bella sombra' y todas las nuevas, ¿no? Es como que está la genética artística tanto en una como en la otra y se nota que son como del mismo barrio”, explicó el guitarrista y productor.

Finalmente, el "Colo" analizó el salto de calidad estético que consiguieron con la nueva formación de voces e instrumentación, encontrando la horma exacta para sus ambiciones actuales en el estudio: “Las voces que hoy tiene Ahyre por momentos a mí me da la sensación de que son más adecuadas para la intención creativa que hay en los arreglos, en la composición, en la producción de esas canciones".