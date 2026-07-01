Polémica fuerte en Fox Sports.

Fox Sports atraviesa una crisis por los dichos de una de sus panelistas del Mundial 2026. Ana Valero, conductora del programa "Mother Soccer", quedó en el centro de la polémica tras una transmisión en vivo previa al cruce entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final, donde deslizó una frase que terminó leída como una invitación a boicotear el descanso de la Tricolor.

Las polémicas declaraciones de la periodista de Fox Sports

Todo ocurrió el lunes 29 de junio, cuando Valero retomó publicaciones que circulaban en redes sobre una convocatoria para presentarse en el hotel de concentración del seleccionado ecuatoriano. Lejos de bajarle el perfil al tema, la periodista mexicana eligió repetir en cámara los datos más sensibles: “Yo le quiero hacer un atento llamado, por favor, le pido que no vayan a partir de las 23 horas al hotel Westin de Santa Fe y que respeten el juego (...) no vayan a llevarle serenata, cohetes, truenos, no dejarlos dormir. Eso no es actitud deportiva. Recuerde: al Hotel Westin, a partir de las 23 horas”.

Horas después, decenas de hinchas mexicanos se plantaron efectivamente frente al hotel con bombos, cohetes y bocinazos, en la previa de un partido clave para ambas selecciones.

La periodista salió a pedir perdón

Horas antes del cruce, Valero volvió a salir al aire con un giro notorio. Pidió respeto y "todo nuestro cariño" para "nuestros amigos ecuatorianos" y llamó a "no caer en provocaciones", pese a que la movilización frente al hotel ya había ocurrido la noche anterior. “Hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de violencia a ningún aficionado”, aseguró, en un tono que varios usuarios calificaron de irónico.

Lejos de cerrar el tema, minutos más tarde la periodista escribió en sus redes: "Sigo sorprendida con el victimismo y rencor que traen algunos por aquí. Dije 'serenata' y lo interpretaron como 'guerra mundial'!!!", acompañado de emojis de risa. El mensaje profundizó el enojo de los usuarios, que la acusaron de xenofobia y pidieron su salida de Fox Sports.

Según trascendió, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) elevó un reclamo formal ante la FIFA, al considerar que la conducta de la comunicadora "dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad" que debería representar un Mundial.