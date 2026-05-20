Relató a Boca en TV, lo lapidaron en las redes y se hartó: "Maleducados"

El relator de Boca vs. Cruzeiro realizó un descargo en redes sociales: "Todos lo hacemos".

El empate entre Boca Juniors y Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D en la Copa Libertadores 2026 dejó varios momentos que fueron comentados ampliamente en redes sociales, entre ellos el relato de la transmisión de FOX Sports, duramente criticado por los usuarios que lo consideraron "partidista" hacia el equipo argentino. Horas después de que finalice el encuentro, Hernán De Lorenzi, periodista con amplia trayectoria en TV y encargado de la transmisión del duelo del 'Xeneize', realizó un descargo por los comentarios que recibió durante esas horas.

"Como en la política de los últimos años, en el fútbol de estos tiempos, a muy pocos le importa la verdad", comenzó el relator. "Lo que prima cada día más, es si los fallos favorecen a tu equipo. Sea para que un dirigente vaya preso o si te cobran un penal. El sesgo pasional está por encima de cualquier debate racional. Es así. Es parte del paquete. El único error es prestarle demasiada atención a un pequeño ecosistema de maleducados que hace ruido en las redes".

El descargo de De Lorenzi por las críticas de su relato en Boca vs. Cruzeiro: "Lo hacemos todos"

En una publicación que compartió en sus cuentas de X (antes Twitter) e Instagram, De Lorenzi resaltó que no es el único relator que muestra su preferencia por un cuadro argentino durante un partido contra un rival extranjero en competencias internacionales. "Cuando apoyás la cabeza en la almohada, lo único que pesa es si fuiste intelectualmente honesto. Lo demás pasa por los gustos personales. Y por si alguno todavía no lo entendió, los relatores argentinos de canales argentinos, que transmiten a equipos argentinos, tienden necesariamente a tener un perfil proargentino. Es 2+2. Alguno más. Alguno menos. Pero lo hacemos todos".

Y cerró: "Eso no te impide tener una mirada ecuánime. Buenas noches. Hoy también duermo tranquilo. Los insultos hablan exclusivamente de quién insulta". A pesar de su descargo, también los comentarios fueron mayoritariamente críticos; muchos usuarios lo acusaron de inclinarse particularmente por Boca

El descargo de De Lorenzi: "Los relatores argentinos de canales argentinos, que transmiten a equipos argentinos, tienden necesariamente a tener un perfil proargentino".

Quién es Hernán De Lorenzi, el relator criticado durante la transmisión de Boca vs. Cruzeiro

De Lorenzi comenzó su carrera en medios radiales vinculados al deporte y con el paso de los años se consolidó como relator de fútbol en distintas transmisiones del fútbol argentino. Trabajó en Radio Palermo en sus inicios, y también tuvo participación en coberturas deportivas para señales de televisión y plataformas digitales. Más adelante se incorporó a ESPN, donde formó parte de relatos y programas dedicados principalmente al fútbol sudamericano y europeo, además de participar en coberturas de competencias internacionales y partidos de la Selección Argentina.

En los últimos años, De Lorenzi también tuvo presencia en proyectos de streaming y medios digitales relacionados con el deporte, adaptándose a las nuevas plataformas de transmisión online. A lo largo de su trayectoria relató encuentros de la Liga Profesional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y torneos internacionales, alternando su trabajo entre radio, televisión y contenidos digitales. Su carrera quedó ligada principalmente a las transmisiones de fútbol y a la cobertura diaria de la actualidad deportiva argentina e internacional.

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