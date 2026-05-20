La noche de furia de Paredes en Boca: "Estás boludeando" al árbitro, abrazo con Riquelme y palo a periodistas

La noche de furia de Paredes en La Bombonera.

Leandro Paredes vivió una noche de furia en La Bombonera, después del polémico empate por 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro de Brasil por la Copa Libertadores 2026. El capitán no tuvo un buen partido, más allá del preciso centro en el tiro libre que terminó en el gol de Miguel Merentiel. Para colmo, el mediocampista central de 31 años estalló contra el árbitro venezolano Jesús Valenzuela una vez culminado el encuentro.

Muy enojado por el tanto anulado a la propia "Bestia" sobre la hora, por una supuesta mano previa de Milton Delgado que dejó muchas dudas, el ex PSG encaró al juez principal en el campo de juego. "¡Estás pelotudeando! ¿Que la están chequeando? ¡Vos la tenés que ir a ver! ¡Estás boludeando, dejate de joder! ¿De qué estás hablando? ¿Qué decís, eh?", disparó el campeón de todo con la Selección Argentina, cara a cara con el árbitro.

Mientras les pedía "salgan, salgan" a sus compañeros de Boca para protestar solamente él, Paredes le insistió a Valenzuela en el careo: "¿Que no podés chequearla? ¿Cómo sabemos? ¡La tenés que ir a ver vos, tenés que ir a verla! ¡Estás boludeando, dejate de joder!".

"¡Es una vergüenza lo que hiciste, es una vergüenza lo que hiciste!", sentenció el volante. Al mismo tiempo, otros compañeros como Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Ayrton Costa y Alan Velasco se mostraron muy vehementes en los reclamos.

La noche de furia de Paredes en La Bombonera.

Paredes salió abrazado con Juan Román Riquelme y fue irónico con la prensa: "Tengo que ir a pelear con él"

Luego de una semana en la que desde algunos medios de comunicación publicaron que la relación entre el capitán y el Presidente "está desgastada", el ex Roma recorrió un pasillo interno de La Bombonera abrazado con el máximo ídolo. Al mismo tiempo, a la pasada, paró a hablar con los periodistas en la zona mixta y fue lapidario: "Tengo que ir a pelear con él ahora. Según ustedes, peleamos todos los días con Román... Yo no le doy bola a eso. Sabía que iban a pasar esas cosas cuando vine, que esperaban que le vaya mal a Boca para pegarnos".