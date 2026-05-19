Quién es Valentín Lucero, el crack de River que puede debutar en la Sudamericana

River Plate vive horas claves después de lograr la clasificación a la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, donde enfrentará a Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet antes debe enfrentarse con Bragantino de Brasil por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana este miércoles 20 de mayo y cuenta con varias bajas. Ante esta situación, el DT tiene que optar por una rotación pensando en el duelo del domingo 24 y Valentín Lucero, joya de la Reserva, se perfila para estar.

El lateral volante ofensivo tiene su propia historia en la institución y comienza tiempo antes de probarse para quedar en Inferiores. De hecho, no alcanzó a demostrar su potencial que una apendicitis se lo impidió y tuvo que esperar tres meses más para tener su oportunidad que claramente no desaprovechó. Aquel "dolor de panza" derivó en una operación que rápidamente dejó atrás para quedar en el "Millonario" y años después puede tener la chance de debutar en Primera en un partido que puede meter a los de Núñez en los octavos de final del certamen continental.

Valentín Lucero, la joya de la Reserva de River que puede debutar en la Copa Sudamericana

El joven mediocampista de 20 años nacido en La Pampa es una de las tantas promesas que hicieron su camino en Inferiores y sueñan con llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. Él está a sólo un paso, aunque la decisión final la tendrá el entrenador que deberá afrontar la semana más importante de su ciclo hasta el momento. El pampeano que admira a Juanfer Quintero y seguía de cerca a Nicolás De La Cruz no sólo puede compartir cancha con él, sino que además lo puede hacer en su debut unos años después de su curiosa llegada.

Después de superar su primera prueba en Ferro Carril Oeste de General Pico y la segunda en Rufino, Santa Fe, Lucero llegó a Buenos Aires con la ilusión de calzarse la banda roja. Antes de hacerlo, un dolor de estómago lo obligó a dejar la pensión de la institución luego de avisarle tanto a su padre como a la gente del club para después entrar en el quirófano por una apendicitis. El lateral volante ofensivo volvió, jugó en prenovena y siguió su camino hasta llegar a la Reserva, donde debutó con un gol ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Ahora, está habilitado para jugar la Copa Sudamericana y puede ser una de las apuestas de Eduardo "Chacho" Coudet.

Valentín Lucero puede debutar en la Copa Sudamericana con River ante Bragantino

Los números de Lucero en la Reserva de River

Partidos jugados : 41.

: 41. Goles : 2.

: 2. Asistencias: 4.

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El duelo entre el "Millonario" y el conjunto brasileño tendrá lugar este miércoles 20 de mayo desde las 21.30 en el Estadio Monumental. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro de este cotejo que será clave para los dirigidos por Coudet que, de ganar, pueden clasificar a octavos de final a falta de una fecha para el final de la fase de grupos. La transmisión del encuentro estará a cargo de la pantalla de DSports de manera exclusiva para Argentina.