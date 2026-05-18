Bianco criticó a Milei: “Cambia el modelo económico o la gente lo va a cambiar a él”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno y, en este caso, volvió a referirse a la crisis social y económica que se está viviendo en Argentina en los últimos meses. “O cambia el modelo económico, o la gente lo va a cambiar a él en las elecciones”, afirmó el funcionario. En ese sentido se refirió al 2027 y dijo que “vamos a trabajar para tener una alternativa el año próximo”.

“Estamos frente a una crisis muy grave en donde todos los días podemos ver el impacto en la población. Este modelo económico no cierra, no va. Le pedimos una vez más al Presidente que cambie el rumbo”, remarcó Bianco y justificó con cifras de diferentes entidades provinciales.

“Tenemos 2 puntos menos de recursos este año, y esto es sobre recursos que ya habían caído”, explicó al tiempo que agregó: “Esto tiene que ver con la caída de fondos de origen nacional, como la coparticipación y otros que estamos reclamando en la Corte”. En cifras concretas, durante el primer trimestre del año se cobraron 21 billones de pesos en la provincia de Buenos Aires en concepto de todo tipo de impuesto. Ello representa el 38,1% de los fondos que fueron a Nación. A la provincia “llegaron 4 billones de pesos nada más”, indicó el funcionario.

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Hay menor actividad económica y “se recauda menos”, entonces “llega menos coparticipación a la Provincia”, indicó. Bianco aclaró que parte de esa caída fue compensada por la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires. “Tuvimos aumentos en los impuestos patrimoniales, y además tuvimos ley impositiva y pudimos beneficiarnos de un cronograma de vencimientos adelantado”, recordó el funcionario. De esta manera, en 2025 el gobierno comenzó a recaudar en marzo, mientras que este año lo hizo desde febrero.

El impuesto principal en la provincia es el de Ingresos Brutos. “Cayó un 2% en términos reales respecto del primer trimestre del año pasado”, señaló el ministro. La merma de coparticipación es de $250.000 millones sumado a las deudas que viene reclamando la gestión de Kicillof desde el inicio de la gestión. La cifra asciende a $24,6 billones en total. “Lo que perdimos equivale a un año y medio de recaudación propia, o a 17mil kilómetros de nuevas rutas o 300 mil viviendas. Esto es lo que nos quitó el gobierno nacional”, sentenció Bianco.