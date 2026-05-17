La percepción económica de los argentinos alcanzó su peor marca desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Según la encuesta de humor social y político de las consultoras D'Alessio IROL y Berensztein, realizada entre el 28 y el 30 de abril de 2026 sobre 800 casos a nivel nacional, el 68% considera que la situación económica del país está peor que hace un año, 4 puntos más que en la medición anterior. Solo el 31% cree que mejoró.

El dato replica un nivel que no se veía desde mayo de 2024, los primeros meses de gestión libertaria, cuando la herencia económica del gobierno anterior todavía dominaba la percepción ciudadana. La diferencia es que ahora el deterioro ya no puede atribuirse a la administración previa: se trata de un desgaste sostenido que acumula meses consecutivos de caída.

La economía personal en su peor momento

Quizás el indicador más alarmante para el oficialismo es el que mide la percepción sobre la economía personal. El 68% de los encuestados siente que está peor posicionado económicamente que el año anterior, un punto más que en marzo y el valor más alto registrado en toda la serie histórica de la encuesta. Solo el 28% percibe una mejora en su bolsillo.

Este dato es significativo porque la economía personal suele ser el último bastión de resistencia del apoyo a un gobierno: cuando la gente siente que su propia situación se deteriora, el malestar deja de ser abstracto y se vuelve concreto. Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza, la sensación positiva sobre su economía personal cayó al 60%, 2 puntos menos que el mes anterior. Entre los votantes de Fuerza Patria (peronismo), el pesimismo personal alcanza un contundente 97%, y entre los de Provincias Unidas trepa al 80%.

Las expectativas a futuro tampoco ofrecen alivio. El 56% cree que la economía estará peor dentro de un año, contra un 39% que mantiene esperanzas de mejora. Las dos curvas se cruzan y se alejan cada vez más, consolidando un panorama de pesimismo generalizado.

La gestión de Milei toca un nuevo mínimo

En línea con el deterioro económico, la evaluación de la gestión del gobierno nacional alcanzó su peor registro. El 61% la califica como mala o muy mala, mientras que solo el 37% la aprueba, una caída de 4 puntos en cada dirección respecto del mes anterior. La consultora señala que la tendencia negativa no encuentra piso y se profundizó tras los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete presidencial.

La serie histórica muestra una caída sostenida: en mayo de 2025, la aprobación se ubicaba en el 48% y la desaprobación en el 50%. Un año después, la brecha se amplió a 24 puntos en contra del gobierno. Ni siquiera los votantes propios se mantienen completamente firmes: entre los electores de LLA, la aprobación a la gestión cayó 7 puntos al 80%, con un 18% que ya la evalúa negativamente. El 99% de los votantes peronistas y el 78% de los de Provincias Unidas la consideran mala o muy mala.

Las preocupaciones de los argentinos: economía, inseguridad e inflación

La incertidumbre económica se mantiene como la principal preocupación de los argentinos con un 65%, seguida por la inseguridad con el 61% y la inflación con el 60%. Completan el ranking los actos de corrupción en el gobierno de Milei (59%), la falta de propuestas para el crecimiento (56%) y los ajustes gubernamentales (55%).

Lo más revelante es cómo se diferencian las agendas según el voto. Los seguidores de LLA priorizan la inseguridad (77%) y la impunidad de la corrupción kirchnerista (65%), mientras que ninguna otra preocupación supera el 50% en ese segmento. Los votantes peronistas, en cambio, concentran sus inquietudes en los ajustes del gobierno (88%), la incertidumbre económica y la inflación (ambas con 83%).

Un dato llamativo es que los actos de corrupción en el gobierno de Milei ya preocupan al 40% de los propios votantes libertarios, una señal de que los escándalos que sacudieron al gabinete en los últimos meses dejaron huella incluso en la base de apoyo del presidente.

Milei, séptimo en imagen: Francos, Bullrich y Macri lo superan

El ranking de imagen positiva de dirigentes completa un panorama complicado para el presidente. Guillermo Francos lidera con el 46%, seguido por Patricia Bullrich con el 43% y Mauricio Macri con el 40%, quien mejoró 5 puntos en los últimos dos meses. Axel Kicillof empata con Macri en 40% y se posiciona como el principal referente opositor.

Milei quedó séptimo con apenas un 35% de imagen positiva, por debajo de Diego Santilli (38%) y Jorge Macri (36%). Es decir, al menos seis dirigentes tienen mejor valoración que el propio presidente de la Nación, un dato inédito para un mandatario en ejercicio.

En el electorado de LLA, Bullrich (88%), Francos (84%) y Milei (76%) son los mejor valorados. En el peronismo, Kicillof lidera con un aplastante 93%, seguido por Juan Grabois (79%) y Cristina Fernández (74%). Los votantes de Provincias Unidas, por su parte, se inclinan por Victoria Villarruel (65%), Francos (57%) y Macri (52%), lo que sugiere que ese electorado intermedio se siente más representado por figuras moderadas del oficialismo que por el propio presidente.

Los datos confirman que la economía es el principal factor de erosión del gobierno de Milei y que el malestar social se profundiza mes a mes, sin que se vislumbre un piso claro para la caída.