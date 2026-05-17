La deuda millonaria en dólares que Newell’s debe levantar: “Estamos fundidos”

El club se verá obligado a vender varios jugadores para calmar un importante pasivo en millones de dólares

Después de que se llevara a cabo una extensa auditoría interna, la comisión directiva de Newell’s Old Boys realizó una asamblea en la que le comunicó a los socios, como también a los hinchas, que deben afrontar un duro panorama en los próximos meses porque gran parte de los ingresos debe destinarse a cancelar una deuda millonaria en dólares.

“Más de 500 socios y socias participan de la Asamblea en el estadio cubierto, donde fue aprobado el cálculo de recursos y presupuesto correspondiente al período 2026–2027. Ahora se brindará un informe preliminar de la auditoría que finalizó el pasado 30 de abril”, expresa el breve comunicado que el club emitió en sus redes sociales y del cual se desprende un dato bastante preocupante.

De acuerdo con lo expresado por el presidente Ignacio Boero, la antigua gestión de Newell’s dejó una deuda que asciende a los 33 millones de dólares. “En cuatro años se triplicó la deuda y nos dejaron un equipo que estaba al borde del descenso. Newell's hoy está fundido, tiene una deuda muy importante”, expresó en charla con los socios presentes en la sede Parque del club.

“Plata no hay, Newell’s está fundido, al borde de la quiebra”, agregó en charla con Radio 2. Un escenario complejo para una de las instituciones más importantes del fútbol argentino y que coincide con lo que se puede apreciar en el campo de juego. Si se revisa la tabla de posiciones de la Zona A, el equipo culminó en el puesto 14 con apenas 15 unidades y tan solo pudo registrar tres victorias.

Además, se debe sumar que en el sistema FIFA Registration Ban List aparece como uno de los equipos argentinos que se encuentra incapacitado para llevar a cabo la contratación de jugadores en el próximo mercado de pases. Esto es producto de que el pasado 24 de marzo quedó registrada la penalidad por falta de pago a tres clubes. Si este estatus se mantiene, la pena podría comenzar a quitarle puntos que afectarán al promedio.

“Pude escuchar el informe preliminar de la auditoría antes que ustedes y sentí que le robaban a mi familia. Acá no se habla de errores cometidos por la gestión anterior; acá lo que hubo fue negligencia y despojo”, expresó Pablo Cerra, que se desempeñaba como uno de los vocales por el oficialismo. El hecho de que el pasivo del club sea de 33 millones de dólares obliga a tomar decisiones.

Se cree que Newell’s buscará llegar a un acuerdo con los clubes que fueron a la FIFA para que levanten la inhibición. Una vez logrado ese primer paso, se saldrá al mercado para contratar jugadores, pero deberá hacerse una importante ingeniería porque se estima que el presupuesto es de tan solo 7 millones de dólares.

Hay esperanzas de recibir ofertas del exterior para desprenderse de algunos jugadores y así disminuir el rojo en las cuentas. Si se revisa la ficha del plantel en Transfermarkt, el jugador que mejor valorado se encuentra es Matías Cóccaro, que dispone de un valor de 2,50 millones de euros. Mientras que el otro es Óscar Salomón con tan solo 2 millones. Precios demasiado bajos para un club que quiere volver a tener protagonismo e ingresar a la Copa Sudamericana para aumentar el caudal de los ingresos.