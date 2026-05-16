Malas noticias para Boca por lo que se supo sobre Dybala desde Italia: "Hay voluntad"

Malas noticias para Boca por lo que se supo sobre Dybala desde Italia

Paulo Dybala sigue en el radar de Boca Juniors para el próximo mercado de pases y todavía no está definido su futuro una vez que culmine su contrato con la Roma de Italia. Desde el país europeo llegaron noticias este sábado 16 de junio que podrían alejar del club al campeón del mundo con la Selección Argentina. Por supuesto, las mismas no tardaron en trascender en horas importantes para el "Xeneize" teniendo en cuenta lo que se viene.

El equipo de Claudio Úbeda se verá las caras con Cruzeiro de Brasil y Universidad Católica de Chile en las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores con la ilusión de avanzar de ronda. Si consigue dos triunfos se asegurará un lugar en los octavos de final del certamen continental, por lo que el panorama del segundo semestre puede ser más favorable. Claro que, esperaba a la "Joya" cordobesa y las declaraciones del DT de la "Loba" cambiarían los planes.

Las malas noticias que llegaron a Boca desde Italia por Paulo Dybala

"Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea y el encuentro fue muy positivo", esbozó Gian Piero Gasperini acerca de la posible renovación de contrato por parte del futbolista con pasado en Instituto de Córdoba. A su vez, añadió que "cuando hay voluntad de ambas partes, se encuentra la solución". Por supuesto, todo dependerá de las negociaciones que tendrán lugar en las próximas semanas para que Dybala siga o no en la Roma o llegue a Boca para jugar junto a Leandro Paredes.

La propuesta de la Roma a Dybala antes del vencimiento de su contrato

Los medios europeos hablan de que la "Loba" le ofreció a Paulo Dybala renovar su vínculo con el club, pero hacerlo con una enorme reducción salarial. El anterior expone un ingreso casi de 9 millones de euros anuales, mientras que el nuevo quedaría fijado en una cifra de 5 millones. Un número que de todas maneras se encuentra bastante lejos de las pretensiones económicas que Boca puede llegar a afrontar con un gran esfuerzo para captar al jugador Por este motivo, todo indica que se quedaría en Italia aunque la amistad con el volante "Xeneize" puede jugar un rol fundamental.

Gian Piero Gasperini, DT de la Roma, habló sobre el futuro de Paulo Dybala en el club

Las estadísticas de Dybala en su carrera

Clubes : Instituto, Palermo, Juventus y Roma de Italia.

: Instituto, Palermo, Juventus y Roma de Italia. Partidos jugados : 564 (+40 con la Selección Argentina).

: 564 (+40 con la Selección Argentina). Goles : 198 (+4).

: 198 (+4). Asistencias : 96 (+7).

: 96 (+7). Títulos: Serie B 2013/2014 con el Palermo; Supercopa de Italia 2015, 2018 y 2020, Serie A 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Copa Italia 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2020/2021 con la Roma; Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores