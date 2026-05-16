“No me sorprende”: la filosa reacción de Karina Mazzocco tras ser reemplazada por Luis Ventura

Karina Mazzocco se refirió al reemplazo que le hará Ventura.

El levantamiento de A la tarde no solo dejó un hueco en la grilla de América TV, sino que desató un verdadero terremoto puertas adentro. En medio de ese sacudón, la que quedó en el centro de la escena fue Karina Mazzocco, quien rompió el silencio tras su salida.

La decisión del canal sorprendió porque, según trascendió, todo el equipo continuará en la señal, pero ella no. Ese detalle encendió todo tipo de especulaciones sobre el verdadero motivo detrás de su desvinculación.

¿Quiénes reemplazarán a Karina Mazzocco?

En un principio, se habló de posibles reemplazos como Tartu y Sabrina Rojas. Sin embargo, el canal terminó tomando otro camino y confirmó que el horario quedará en manos de Luis Ventura junto a Marina Calabró.

Luis Ventura estará en lugar de Karina Mazzocco.

En ese contexto, Mazzocco fue consultada por un cronista de Puro Show y su respuesta no pasó desapercibida. Aunque evitó confrontar, dejó algunas frases que dieron tela para cortar.

¿Qué dijo Karina Mazzocco sobre su reemplazo?

“Yo no soy la dueña de este canal”, respondió cuando le preguntaron si sentía que la habían dejado afuera de manera particular. A pesar de la situación, aseguró estar “contenta, superagradecida”.

Pero el momento más filoso llegó cuando habló del nombre elegido para reemplazarla. Lejos de mostrarse sorprendida, dejó una frase que muchos interpretaron como un mensaje con doble lectura.

“No me sorprendió que sea Luis”, lanzó, en referencia a Ventura, con quien mantiene una relación de amistad. Una respuesta diplomática, pero que no logró disipar el ruido.

Por su parte, Ventura también dio su versión sobre cómo se dio su llegada al canal. “Me llaman y me dicen que suba al tercer piso… y se me abre un panorama que no estaba entre mis expectativas”, contó, intentando despegarse de cualquier interna.

El periodista explicó que la propuesta lo tomó por sorpresa, aunque reconoció que el canal busca un cambio de perfil en esa franja horaria. Mientras tanto, en los pasillos de América las versiones siguen cruzándose. Algunos hablan de una decisión estratégica, otros de diferencias internas que venían de arrastre.

Lo cierto es que el final de A la tarde dejó más preguntas que respuestas. Y en medio de ese escenario, la reacción de Mazzocco, medida pero filosa, terminó alimentando aún más el misterio.