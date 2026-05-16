Boxeo: el brutal KO que puede ser histórico y es investigado por apuestas

El boxeo volvió a ser noticia en el mundo después del brutal KO que protagonizó un púgil en Alemania en las últimas horas. Se trata del local Viktor Jurk, que en sólo cinco segundos liquidó al colombiano Edwin Castillo en el ring del SAP Arena de Mannheim. La definición que se hizo viral en las redes sociales a los pocos minutos generó polémica porque despertó sospechas por posibles apuestas deportivas al mismo tiempo que puede quedar entre las más importantes de la historia.

Este nocaut del europeo ya está entre los más rápidos, pero todavía no tiene definido el puesto ya que resta la confirmación del tiempo oficial. El mismo tuvo lugar entre el cuarto y el décimo segundo del primer round. Igualmente, quedará pendiente de confirmación si es que hubo o no amaños con respecto a esta pelea, lo cual puede inhabilitar a ambos boxeadores por varios años.

Los números de los boxeadores que entraron en la polémica

Por supuesto, lo sucedido no tardó en trascender por la rapidez, pero también por la controversia que generó. Es que sólo le alcanzó un golpe para derribar al sudamericano que no tuvo respuesta ni pudo levantarse. De hecho, fue rápidamente atendido por los médicos por el impacto recibido y se recuperó favorablemente después de desplomarse en el cuadrilátero y que el dueño de casa se adjudique con la victoria.

En el caso de Viktor Jurk, los KO son parte de su carrera ya que ganó los 14 compromisos que disputó, de los cuales 12 fueron de esa manera. A sus 26 años, el nacido en Friburgo hizo casi todos sus combates en su país de origen salvo el primero del 2026 cuando se presentó en Estados Unidos y no desentonó ya que le ganó a Elder Hernández Gama también en la primera vuelta. La siguiente fue contra un argentino y también lo venció rápidamente.

La victoria rápida y con polémica de Viktor Jurk contra Edwin Castillo en Alemania

Emilio "Chiquito" Zárate fue quien lo sufrió en marzo de este año cayendo en el segundo asalto y la próxima "víctima" fue Edwin Castillo. Este último llegaba con 13 triunfos de los cuales 8 fueron por nocaut y con dos derrotas. La tercera fue la sufrida contra el alemán y todas fueron en dicho país por la misma vía. Cabe destacar que fue una de los duelos preliminares de la velada en la que hubo peleas por títulos regionales, pero fue el que más polémica tuvo.

El ranking de los KO más rápidos de la historia del boxeo

El primer puesto es de Mike Collins, quien en 1947 venció a Pat Brownson en sólo cuatro segundos siendo además el dueño del Récord Guinness, lo cual consiguiió en torneo Golden Gloves de Minneapolis, Estados Unidos. El segundo lugar es de Seniesa Estrada, quien en sólo siete segundos liquidó a Miranda Adkins en 2020 en California. Por último aparece Phil Williams, quien en 2007 venció a Brandon Burke en 10 segundos en Minnesota.