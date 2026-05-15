Capitolio EEUU invita a CEOs de tecnológicas para testificar por seguridad infantil en Internet

Los presidentes ejecutivos de Meta, Alphabet, TikTok y Snap fueron invitados de nuevo al Capitolio de Estados Unidos para responder a las preguntas de los legisladores sobre la seguridad de los menores en Internet, indicó un asistente del Senado.
El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, invitó a Mark Zuckerberg, de Meta; a Sundar Pichai, de Alphabet; a Shou Zi Chew, de TikTok, y a Evan Spiegel, de Snap, informó Hannah Akey, portavoz de Grassley. Según indicó, Grassley invitó a los CEO a principios de mayo y lo anunció durante la jornada.
Las empresas se enfrentan a crecientes críticas en Estados Unidos por la seguridad de los niños y adolescentes.
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Si los presidentes ejecutivos aceptan la invitación a la audiencia, de la que informó por primera vez Axios, esto permitiría a los miembros del Comité Judicial del Senado presionarles sobre estos asuntos en un foro público.
Dos miembros del comité —Marsha Blackburn, de Tennessee, y Richard Blumenthal, de Connecticut— están trabajando para persuadir a sus colegas de que respalden una legislación que exija a las empresas asumir una mayor responsabilidad por cómo sus aplicaciones afectan a los niños y adolescentes.
Hasta ahora, el Congreso se ha negado a aprobar una legislación integral que regule las redes sociales, lo que ha llevado a los estados a promulgar sus propias leyes.
Al menos 20 estados promulgaron el año pasado leyes sobre el uso de las redes sociales y los niños, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, una organización no partidista que realiza un seguimiento de los proyectos de ley estatales.
Snap, Meta, Google -de Alphabet- y TikTok se enfrentan por separado a miles de demandas en tribunales federales y estatales de California, en las que se les acusa de diseñar plataformas adictivas que socavan la salud mental de los niños.
Con información de Reuters