FOTO DE ARCHIVO: Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms, llega a las afueras del tribunal en Los Ángeles, California

Los presidentes ejecutivos de Meta, Alphabet, TikTok y Snap fueron invitados de nuevo al Capitolio ‌de Estados Unidos ‌para responder a las preguntas de los legisladores sobre la seguridad de los menores en Internet, indicó un asistente del Senado.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, invitó a Mark Zuckerberg, de Meta; a Sundar Pichai, ​de Alphabet; ⁠a Shou Zi Chew, de TikTok, y a ‌Evan Spiegel, de Snap, informó Hannah ⁠Akey, portavoz de Grassley. Según ⁠indicó, Grassley invitó a los CEO a principios de mayo y lo anunció durante la jornada.

Las empresas ⁠se enfrentan a crecientes críticas en Estados ​Unidos por la seguridad de los niños ‌y adolescentes.

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Si los presidentes ‌ejecutivos aceptan la invitación a la audiencia, de ⁠la que informó por primera vez Axios, esto permitiría a los miembros del Comité Judicial del Senado presionarles sobre estos asuntos en un ​foro público.

Dos ‌miembros del comité —Marsha Blackburn, de Tennessee, y Richard Blumenthal, de Connecticut— están trabajando para persuadir a sus colegas de que respalden una legislación que exija a las empresas ⁠asumir una mayor responsabilidad por cómo sus aplicaciones afectan a los niños y adolescentes.

Hasta ahora, el Congreso se ha negado a aprobar una legislación integral que regule las redes sociales, lo que ha llevado a los estados a promulgar sus propias leyes.

Al menos ‌20 estados promulgaron el año pasado leyes sobre el uso de las redes sociales y los niños, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, una organización no partidista que realiza un seguimiento de los ‌proyectos de ley estatales.

Snap, Meta, Google -de Alphabet- y TikTok se enfrentan por separado a miles de demandas en ‌tribunales federales ⁠y estatales de California, en las que se les acusa de diseñar plataformas ​adictivas que socavan la salud mental de los niños.

Con información de Reuters