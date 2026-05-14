YPF proyecta exportaciones de energía por hasta US$50.000 millones en 2031

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la Argentina podría exportar hasta US$50.000 millones en energía hacia 2031, una cifra superior a las estimaciones previas de la compañía. Lo afirmó durante la inauguración del parque solar El Quemado, en Mendoza, el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante el acto realizado en la ciudad mendocina de Las Heras, Marín sostuvo que la empresa trabaja para potenciar el perfil exportador del sector energético argentino y afirmó que las estimaciones internas muestran un escenario más optimista que el planteado meses atrás. "Estamos contribuyendo para que la Argentina exporte más de US$30.000 millones a partir del ‘31. Nuestros números internos nos dan más de US$40.000 y más cerca de US$50.000 millones", señaló el titular de YPF.

Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración del parque solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, que demandó una inversión de US$211 millones y cuenta con más de 500 mil paneles solares instalados.

El proyecto apunta a convertirse en el parque de energía solar más grande del país y ya comenzó a generar 200 MW, según detalló Marín. Además, destacó que la obra fue ejecutada en un plazo de un año. "Hemos hecho el parque de energía solar más grande de la Argentina en un año", afirmó el ejecutivo, quien definió a la obra como “una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía”. El CEO de YPF también subrayó que la empresa "cumplió en la generación del primer Giga en renovables", en referencia al crecimiento de la capacidad instalada en energías limpias.

El proyecto fue inaugurado junto a funcionarios nacionales y provinciales

El acto fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y autoridades del área energética.

Desde el Gobierno nacional destacaron que El Quemado es el primer proyecto concretado bajo el RIGI, el esquema impulsado para promover grandes inversiones. Adorni aseguró que el nuevo régimen "garantizó las condiciones esenciales para que el sector privado trabaje en libertad y las provincias puedan aprovechar su potencial productivo". Además, sostuvo que el programa podría generar inversiones por casi US$95.000 millones.

En la actividad también participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.