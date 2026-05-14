El ex Presidente de la Nación decidió construir un nuevo camino sentimental.

Una nueva separación sacudió este año al mundo del espectáculo y ahora involucra, en su capítulo más reciente, a un supuesto nuevo amorío. En esta ocasión, aparece un nuevo romance en el camino de Mauricio Macri, quién se apartó de su ex, Juliana Awada, para adentrarse en un vínculo con Dolores Teuly.

La información acerca de este lazo sentimental se filtró durante un programa de LAM (América TV), en donde Karina Lavícoli reveló detalles íntimos que exponen a los involucrados. La panelista aseguró que trabajaron juntos en el pasado y ahora se están conociendo en el ámbito privado.

En ese sentido, comentó: “Mauricio estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda, que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto. Se conocían de antes”. Asimismo, afirmó que seguramente existió una charla privada entre Mauricio y Juliana, ya que al parecer esta relación es bastante seria.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la diseñadora Juliana Awada, confirmaron su separación luego de 15 años de relación y una hija de por medio. Una crisis de pareja logró destruir el vínculo amoroso. Sin embargo, decidieron mantener un buen trato durante las fiestas de fin de año 2025 por el bienestar de su hija en común.

Ahora, Mauricio tomá otro rumbo en sus 66 años al lado de Dolores “Lola” Teuly, una mujer de 46 años que ya formó parte de su entorno profesional en el pasado. Ella se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia a partir de agosto de 2015, coincidiendo con el inicio de la gestión del PRO en el Gobierno Nacional.

A pesar de los rumores, todavía no existe una confirmación oficial de los involucrados ni del entorno del dirigente sobre esta nueva etapa en su vida privada.