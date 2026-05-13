Revés judicial para uno de los abogados del caso Loan: revocan el arresto domiciliario en otra causa

José Alejandro Fernández Codazzi, el abogado que saltó a la fama por defender a Laudelina Peña -tía de Loan- en la causa que investiga la sustracción y ocultamiento del niño correntino, en junio de 2024, seguirá detenido aunque por otra causa de grandes similitudes. El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó por unanimidad el arresto domiciliario que le había otorgado el juez de garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, y ordenó su prisión preventiva.

Cabe recordar que Codazzi está acusado de encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario ya que, a través de diversas pruebas y pericias, se puede presumir que el letrado facilitó la fuga de Josías Santos Regis y de su hijo, el niño "N" (6 años), durante el fin de semana del 3 de mayo.

Cómo ayudó al padre del menor

Según la reconstrucción judicial, Santos Regis –alias “El Brasilero”– se llevó a su hijo a pescar durante el fin de semana pero nunca lo devolvió a su casa, donde actualmente vive junto a su hermanito menor y su mamá. En este contexto, el hombre llevó adelante una importante escalada de violencia cuando descubrió que su ex pareja estaba en una reunión con amigos: la hostigó por mensajes y sobre el cierre de la velada, luego de rodear el domicilio donde se encontraba, lanzó varios disparos contra uno de los invitados.

Seguido del ataque, la madre, Mariana Riquelme, perdió todo contacto con ambos. Pero las cámaras de seguridad fueron determinantes: mostraron a Regis llegando al inquilinato que le alquilaba Codazzi y luego saliendo en la camioneta del mismo abogado. El vehículo regresó 50 minutos más tarde, tiempo suficiente para trasladar al prófugo y al menor hacia la zona rural donde fueron hallados dos días después, en las inmediaciones de Goya.

En los allanamientos a la vivienda y el estudio jurídico de Codazzi se secuestró documentación relevante. La defensa había solicitado el arresto domiciliario con tobillera electrónica, controles policiales y supervisión del Servicio Social Forense, pero la fiscalía impugnó la medida y el Tribunal Superior le dio la razón.

Es importante señalar que el nombre de Codazzi no es nuevo en el ámbito judicial correntino. El polémico letrado ya había estado en el centro de la escena por representar a Laudelina Peña, tía de Loan, en la causa por la desaparición del niño en 9 de Julio. En aquel entonces, se lo vinculó con el traslado de la mujer a la fiscalía para que brindara un falso testimonio.

Ahora, su detención se suma a la de su cliente: Santos Regis permanece alojado en la Comisaría Segunda de Esquina con prisión preventiva, acusado de homicidio agravado en grado de tentativa (por el disparo al vecino) y sustracción de menores. El niño "N", en tanto, fue hallado sano y salvo en el paraje El Duraznillo (km 720 de la Ruta Nacional 12) y ya está junto a su madre.

Mientras duró la búsqueda, Mariana Riquelme describió a su ex pareja como una persona violenta y reclamó celeridad a la Justicia. “Está en juego la vida de un niño. Necesito que actúen rápido, que no me pongan trabas”, declaró. Su abogada, Daniela Zapata, detalló que Santos Regis tenía una relación “amigable” con los hijos, pero que cualquier situación en la que Mariana ejercía su libertad “lo detonaba”.

Zapata también confirmó que Codazzi había sido defensor de Regis en una causa anterior por violencia, que le alquilaba la vivienda y que fue el propio abogado quien, al declarar, llevó al fiscal hasta el lugar donde había dejado a la pareja: “Hasta acá los traje”, habría dicho.

El Tribunal de Revisión, integrado por los magistrados Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper rechazó el pedido de la fiscalía de suspender la matrícula profesional de Codazzi, pero dispuso comunicar lo resuelto al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Corrientes.

La búsqueda del niño "N" movilizó a toda la provincia y activó el Alerta Sofía. Su aparición, junto a la detención de su padre y del abogado, cierra un capítulo de tensión que mantuvo en vilo a la región.