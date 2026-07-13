Zelenski destituye a la primera ministra ucraniana tras solo un año en el cargo

FOTO DE ARCHIVO. La recién nombrada primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, asiste a una sesión del parlamento ucraniano mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, observa, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el domingo que tenía previsto sustituir a la primera ministra, Yulia Sviridenko, tras solo un ‌año en el cargo, ‌lo que provocó la dimisión del Gobierno.

Zelenski no especificó a quién pediría que dirigiera el Gobierno ni cuál sería el nuevo cargo de Sviridenko, pero añadió que también habría cambios entre los responsables de los cuerpos de seguridad.

El máximo mandatario del país dijo que los cambios eran necesarios para "garantizar la aplicación de una estrategia política actualizada", pero no dio ​más detalles.

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"Agradezco a Yuliia ⁠su labor clara, constante y eficaz como primera ministra, así como ‌sus años de servicio productivo en el equipo de ⁠Ucrania, y le he ofrecido la oportunidad ⁠de dirigir un nuevo e importante ámbito de relaciones con un socio clave", dijo Zelenski en X.

"Espero que, junto con los diputados, realicemos los ⁠cambios correspondientes en el Gobierno de Ucrania."

UCRANIA SE ENFRENTA A ESCÁNDALOS ​DE CORRUPCIÓN

Sviridenko, economista, fue nombrada primera ministra en ‌julio de 2025 tras un año ‌como subdirectora de la oficina de Zelenski y, posteriormente, cuatro años ⁠como vice primera ministra responsable de desarrollo económico y comercio.

Zelenski tampoco explicó los motivos de los cambios propuestos entre los responsables de las fuerzas del orden.

Durante el último año, Ucrania se ha visto sacudida por ​su mayor ‌escándalo de corrupción, que provocó la dimisión del influyente jefe de la administración presidencial.

El denominado "caso Midas", que según las autoridades implicaba un esquema de sobornos por valor de 100 millones de dólares en la empresa estatal de energía nuclear Energoatom, ha ⁠salpicado a figuras cercanas a Zelenski y ha proyectado una sombra sobre el Gobierno en un momento en el que Kiev quiere demostrar a sus aliados occidentales que es capaz de hacer frente a la corrupción de alto nivel.

Las autoridades han acusado a Timur Mindich, antiguo socio empresarial de Zelenski, de liderar la trama de sobornos, y también han señalado como sospechoso al ‌antiguo jefe de gabinete de Zelenski, Andri Yermak. Ambos han negado haber cometido irregularidades.

Según la legislación ucraniana, la dimisión del primer ministro requiere la aprobación del Parlamento y conlleva la dimisión de todo el Gobierno.

Algunos parlamentarios señalan que entre los posibles sucesores se encuentran el predecesor de Sviridenko, el ‌ministro de Energía, Denis Shmihal; el ministro de Defensa, Mijailo Fedorov; y Serhi Koretski, director de la empresa estatal de energía Naftogaz.

El legislador de la oposición ‌Yaroslav Zhelezniak dijo ⁠que Koretski era el candidato con más posibilidades de ser nombrado nuevo jefe de Gobierno, y que Sviridenko probablemente ​asumiría el cargo de embajadora en Estados Unidos.

Olga Stefanishina, nombrada el pasado mes de agosto, es actualmente la embajadora en Washington.

Con información de Reuters