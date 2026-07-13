El campo de Dallas, listo para el España-Francia tras nueve partidos y años de investigación

FOTO DE ARCHIVO. El estadio de Dallas antes de la semifinal entre Francia y España en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Arlington, Texas, EEUU

​Cuando Francia se enfrente a España con una plaza en la final del Mundial en juego, el encuentro marcará sin duda el final ‌para uno de los protagonistas ‌clave del partido del martes: el césped del estadio de Dallas.

Se necesitaron cinco años de investigación para perfeccionar las superficies utilizadas en todo el torneo y, en el caso del famoso estadio de Texas, eso supuso cultivar un campo de tamaño reglamentario sobre el terreno de juego que utilizan los Dallas Cowboys.

"Lo que estamos haciendo aquí es acoger el mayor torneo de fútbol del ​mundo; estos son los ⁠mejores jugadores del mundo, así que queremos ofrecerles las mejores superficies", dice ‌Ian Craig, responsable de campos de la FIFA para el Dallas ⁠Stadium.

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Los científicos especializados en césped y los ⁠encargados del mantenimiento colaboraron con la Universidad de Tennessee, la Universidad Estatal de Míchigan y el equipo de gestión de campos de la FIFA para garantizar ⁠que los campos utilizados en las 16 sedes, además de los campos ​de entrenamiento de la primera Copa Mundial con 48 ‌equipos, fueran homogéneos en cuanto al ‌rodamiento y el rebote del balón.

"No se trata solo de tener césped ⁠verde. Tenemos que asegurarnos de que estos campos se comporten tal y como están acostumbrados estos jugadores de élite, y es en eso, obviamente, donde se han invertido años de investigación y mucho trabajo", señaló Craig.

Dallas, una de ​las tres sedes ‌cubiertas utilizadas, ha planteado retos únicos debido a la falta de luz solar y al uso del aire acondicionado, lo que ha obligado a traer desde Colorado un tipo de césped que no es autóctono de Texas y que puede soportar bajas temperaturas.

Se han ⁠instalado recientemente lámparas de cultivo suspendidas del techo del estadio de Dallas, que se colocan en su posición los días que no hay partido para mantener una superficie que está construida sobre el césped artificial que suelen utilizar los Cowboys.

"Estamos a cuatro pies y medio (1,37 metros) por encima del nivel del campo de la NFL, simplemente para que quepa dentro del estadio, pero ahí dentro tenemos un perfil de ‌suelo completo", explica Craig, refiriéndose a la Liga Nacional de Fútbol Americano. "Se trata de un campo de fútbol completo".

"No se trata solo de una instalación temporal. Es lo que normalmente se encontraría debajo de una superficie de juego estándar. También contamos con elementos híbridos, por lo que es similar a lo que se ve ‌en el fútbol de élite europeo."

Tras nueve partidos en más de cuatro semanas, para cuando Francia o España hayan volado a Nueva York para comenzar sus preparativos de cara ‌a la final, ⁠Craig y su equipo ya habrán empezado a desmontar la superficie de juego.

"Este es un estadio muy muy concurrido", afirma. "Acoge muchos ​eventos, así que este campo ya ha cumplido su función aquí, y ahora le toca el turno a los conciertos y, de nuevo, a la NFL".

Con información de Reuters