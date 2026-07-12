Los mensajes de Lionel Messi antes de la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Lionel Messi realizó una fuerte autocrítica, contó qué le pasó en el ojo en los cuartos de final contra Suiza y palpitó su primer partido contra Inglaterra en la Selección Argentina. A apenas tres días del gran cruce en la semifinal del Mundial 2026, el capitán habló de todo luego de la sufrida victoria por 3-1 en la prórroga en Kansas City, Estados Unidos.

Si bien el delantero de 39 años no tuvo su mejor encuentro y de hecho fue el único cotejo en el que no marcó en el torneo hasta ahora, volvió a ser importante con una asistencia tras el centro a Alexis Mac Allister en el corner para el gol a los 9 minutos. Luego, soportó los 120 bien físicamente y se hizo cargo de varios ataques de la "Albiceleste", que tuvo un nivel bajo en líneas generales en el tiempo regular, hasta la expulsión de Breel Embolo a los 72.

Messi habló de todo tras Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: "Defendíamos demasiado bajo"

El rendimiento de la Selección

“Fue un partido difícil. Ellos nos igualaban, nosotros no podíamos jugar, era intenso... Por ahí nos metimos un poquito atrás cuando hicimos el gol, defendíamos demasiado bajo y nos costaba salir de atrás. Terminábamos tirando pelotazos. Fue un partido difícil, pero lo importante es que terminó bien y que dimos un pasito más".

Su primer partido contra Inglaterra

“Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran Selección y como decía recién: intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir".

“Obviamente todo lo que vi y recuerdo es por videos, por imágenes donde continuamente y todo el tiempo, nosotros los argentinos, lo vemos y lo revivimos. Pero creo que este grupo está acostumbrado a jugar estos partidos, sea cual sea el rival”.

El corte en el ojo derecho

"Estoy bien, no tengo nada, no pasó nada. Fue algo del partido, nada más".

La fortaleza del plantel argentino

“Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. Como decía recién, no es normal lo que hizo este grupo: ser campeón del mundo, ganar la Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores. No es normal lo que estamos haciendo. Por eso hay que disfrutarlo como se está disfrutando, como lo está viviendo la gente, como lo vivimos nosotros. Iremos a competir una vez más, como lo hacemos siempre, contra una potencia, contra una gran selección. Ahora a intentar descansar y intentar llegar lo mejor posible".

Los mensajes de Lionel Messi antes de la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El golazo de Julián Álvarez en la prórroga

“Le decía recién a él que hizo un golazo, pero no es la primera vez. Ya tiene varios así. La verdad que fue, fue un golazo. Tiene un golpeo muy bueno y lo demostró. Lo viene demostrando durante muchísimo tiempo. En el Atlético de Madrid hizo este año muchísimos goles similares. Estoy feliz por el resultado porque hizo el gol él, porque hizo gol Lautaro (Martínez)... Lo necesitábamos de esta manera a los dos, así que estoy muy contento por todo".