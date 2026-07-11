La Provincia de Buenos Aires lanzó la temporada de invierno con fiestas, termas y beneficios para turistas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó oficialmente la temporada turística de invierno 2026 con una amplia agenda de actividades, circuitos temáticos y beneficios especiales para quienes elijan recorrer el territorio bonaerense durante las vacaciones. El lanzamiento se realizó en el marco de la feria Caminos y Sabores, donde también se anunciaron promociones del Banco Provincia para incentivar el consumo en gastronomía, alojamiento, entretenimiento y transporte.

La presentación fue organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a través de la Subsecretaría de Turismo, y puso el foco en la diversidad de propuestas que ofrece la provincia durante la temporada invernal, con opciones que combinan naturaleza, gastronomía, turismo rural, experiencias culturales y actividades para toda la familia.

Durante el evento, realizado en el espacio de Cocina en Vivo bonaerense, se destacaron las principales fiestas populares que se desarrollarán en distintos municipios, además de los circuitos turísticos vinculados a paisajes serranos, campos, termas y rutas gastronómicas.

Entre las propuestas sobresalen experiencias únicas como La Nieve de Sal en Epecuén, un fenómeno natural que cada invierno transforma el paisaje; el avistaje de ballenas en las costas de Necochea y Miramar; los recorridos por las bodegas que integran el programa Vinos Buenos Aires; y la Ruta del Olivo, donde los visitantes podrán participar de visitas guiadas, degustaciones, maridajes, cosechas, tratamientos de spa y experiencias vinculadas a la producción olivícola.

La oferta también incluye el turismo termal en distintos destinos de playas, lagunas y salinas, así como emprendimientos especializados en hongos, que ofrecen caminatas guiadas para conocer más de 1.500 variedades de especies, combinando senderismo, micología y educación ambiental.

El calendario de vacaciones de invierno estará acompañado por numerosas celebraciones populares distribuidas en toda la provincia. Entre ellas figuran la Fiesta del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro y la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos.

También se sumarán propuestas recreativas como el tradicional Invierno Medieval en Villa Gesell, donde caballeros, hadas, duendes y brujas recorrerán playas y bosques con espectáculos para grandes y chicos. A ello se agregan actividades destinadas a las infancias en ciudades como La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, además de competencias deportivas en diferentes destinos turísticos. Entre ellas se destaca la carrera Monte Corre a la Aventura, en Monte Hermoso.

Como parte del lanzamiento, el chef Marcelo Ponce y la cocinera Clarisa Abaunza, ambos de Cañuelas, realizaron una demostración gastronómica en la que prepararon chorizos a la pomarola, uno de los platos representativos de la cocina bonaerense.

Durante la presentación también se dieron a conocer los beneficios que ofrecerá Banco Provincia durante todo julio para quienes utilicen sus medios de pago. Entre las promociones se destacan un 25% de descuento en gastronomía, con un tope semanal de 10.000 pesos por persona; un 20% de descuento en entretenimiento, con hasta seis cuotas sin interés; financiación en hoteles y alojamientos; descuentos en alquiler de vehículos; beneficios en casas de servicio y gomerías adheridas; y planes de hasta seis cuotas sin interés para pasajes de ómnibus de larga distancia.

Además, hasta el 12 de julio, la provincia participa de Caminos y Sabores con un espacio que reúne a 34 productores bonaerenses, donde se realizan degustaciones, venta de productos regionales, promoción de destinos turísticos, mateadas y charlas informativas, junto con beneficios especiales de Cuenta DNI.