La entrega de secretos nucleares a los Estados Unidos y la privatización del uranio

El desguace de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tiene una línea de continuidad con la privatización de los principales activos nucleares, con el desmantelamiento del CAREM y la entrega de los yacimientos de uranio apalancada en los acuerdos entre Estados Unidos y la Argentina por el control de la cadena de suministros de los minerales críticos.

La enajenación de los activos estatales también conlleva represión, tal como quedó en evidencia el pasado 30 de mayo con los despidos de 61 trabajadores y trabajadoras de la CNEA y el involucramiento del Comando Unificado de Seguridad Productiva (CUSP) al mando de la Gendarmería.

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La cantidad de científicos y técnicos que se fueron de la CNEA, ya sea por un despido o por supervivencia, ascendía a 571 trabajadores para mayo, según el último informe sobre la dotación de empleados del sector público que difunde el INDEC. Entre 2023 y 2025, el gasto devengado del organismo tuvo un recorte del 42% en términos reales de acuerdo al análisis del Instituto Argentina Grande (IAG). El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) fue paralizado.

“Al cierre del primer año de gobierno de Milei había renunciado el 20% del personal abocado al CAREM. Ahora llegamos al 40%. Ese éxodo fue captado por la empresa Meitner Energy, integrada en un 60% por el Grupo Ansari y otro 40% por el INVAP. Con los 50 millones de dólares que invirtieron en Meitner están matando el Plan Nuclear Argentino”, denunció Adriana Serquis, diputada de UxP y ex titular de la CNEA, en diálogo con El Destape. Muchos de los desplazados del proyecto CAREM fueron recontratados por Meitner.

El desguace también podría implicar la cesión de secretos vinculados a la construcción de las centrales o los reactores nucleares a empresas privadas. Con los trabajadores que pasaron del CAREM a Meitner también migró un saber adquirido y patentado por el propio Estado nacional

La cuestión de los secretos fue puesta sobre la mesa por María Magdalena Villaverde, gerenta del área CAREM, a través de una nota interna del 6 de marzo de este año referida a un pedido de autorización por parte de IMPSA para buscar el financiamiento externo que le permita concluir la vasija de contención del reactor del CAREM. El tema es que esa vasija presión tiene por destino ser ofrecida como “modelo” para otro tipo de reactores.

Durante la Argentina Week, IMPSA, propiedad de la norteamericana ARC Energy, cerró un acuerdo para exportar componentes nucleares a los Estados Unidos vinculados a los pequeños reactores SMR utilizados en los datas centers de inteligencia artificial. Para concretar el negocio, IMPSA ofrecerá como “carta de presentación” el knowhow adquirido en la construcción de la vasija de presión diseñada para el proyecto CAREM.

“Se recuerda que se deberá tener en cuenta los límites establecidos en la Resolución N° 236 del 29 de julio de 2009 que define como CONFIDENCIAL toda la información relacionada al diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, la puesta en marcha y en general de toda información relacionada al Proyecto CAREM25”, señalaba Villaverde en la nota a la que accedió El Destape.

Uranio For Export

Milei le ofrece a los Estados Unidos todos los secretos del programa nuclear argentino sin nada a cambio. Durante los primeros días de mayo, los funcionarios del Departamento de Estado y Energía de la administración Trump, Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla, recorrieron las instalaciones del Centro Atómico Constituyente (específicamente las facilidades de almacenaje de material nuclear y los elementos Combustibles para Reactores de Investigación); el Centro Atómico de Ezeiza con la inspección de los reactores RA-3 y RA 10; y el Centro Atómico de Bariloche.

La visita se realizó entre el 4 y 6 de mayo. Dos días después, las autoridades de la CNEA daban por iniciado el procedimiento “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”. El primer paso para la privatización de los principales activos nucleares.

A partir de ese expediente - EX - 2026 - 44525894 - APN - GACOYA#CNEA- la Comisión puso a disposición de los privados interesados “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un Interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”. ¿A qué se refiere con “elemento patrimonial inmaterial”? ¿Patentes protegidas por secreto?

Los interesados –futuros inversores privados del saqueo- podrán solicitar autorización para visitar “predios, terrenos, yacimientos, complejos, establecimientos, plantas, instalaciones, infraestructuras, dependencias, emplazamientos, sectores, áreas operativas o cualquier otro espacio físico determinado respecto del cual el Interesado requiera información, documentación, antecedentes o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”.

Desde la junta interna de ATE CNEA indicaron a El Destape que la nueva movida privatizadora apunta al reactor nuclear para investigación AR 10. Una funcionaria inglesa ya les había dicho a los científicos de la Comisión, en diciembre de 2024, que “la Argentina no puede darse el lujo de tener un desarrollo de estas características”.

También apunta al negocio del uranio, el mineral crítico que Estados Unidos necesita para abastecer su Proyecto Bóveda, en el marco de la PAX Sílica. Los recursos identificados de uranio totales de la Argentina son 38.740 tU (tonelada de uranio). La CNEA todavía posee los yacimientos de Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut), plausibles de ser entregados a los sectores privados con acuerdos de exportación hacia los Estados Unidos en el marco de la nueva Doctrina Monroe.

Además de UrAmerica Ltd y Blue Sky Corp, aparece bajo el radar la empresa Fisherton Mining S.A., creada el 30 de junio de 2025 por Damián Carlos Barreto y Víctor Daniel Morera.

Barreto posee vínculos con el Grupo Pérez Companc (también interesado en NA-SA a través de su participación en Conuar, empresa de la cual fue director ejecutivo), IRSA (Eduardo Elsztain, vía GDCI SA) y Genneia (Argentum Investments, Fintech Energy, Jorge Pablo Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo y LAIG Eolia S.A).

Lo más llamativo de Fisherton SA es que su aparición se da dentro del expediente 2025-100609145-APN-GACOYA#CNEA titulado Informe Nuclear Reservado, iniciado el 10 de septiembre de 2025.

Tierras raras para el RIGI

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) calcula que las reservas de tierras raras ascienden a 120 millones de toneladas métricas. De este total, China posee la mayor parte con 44 millones de toneladas métricas, con proyectos en ASIA, África y en menor medida en América latina.

“En Chile, Brasil y México, la participación de inversiones chinas en proyectos mineros es menor al 3%. En Argentina posee la mayor participación con un 10,53%, seguida de Perú, con casi un 6%”, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América latina (OCMAL).

Las reservas en tierras raras siguen en Vietnam, Rusia y Brasil, con cantidades que rondan las 20.000 toneladas métricas. Estados Unidos quedó atrás en la carrera por la cooptación de estos elementos claves. ¿Por cuánto tiempo más?

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) presentó un informe que identificó un potencial de 190.395 toneladas de recursos de tierras raras en el país, con indicios en zonas no evaluadas en Valle Fértil (San Juan) y yacimientos confirmados en cinco provincias.

El informe del SEGEMAR mencionó indicios de estos elementos en zonas no evaluadas en Valle Fértil, San Juan, y determinó la existencia de yacimientos en: Salta y Jujuy; San Luis; Santiago del Estero; y Córdoba.

Las tierras raras, que abarcan elementos como el neodimio, praseodimio y lantano, son esenciales para la fabricación de imanes de alta potencia, insumos críticos utilizados para la tecnología mundial como motores de vehículos eléctricos y generadores de energía eólica. El proyecto de ley para incorporar estos minerales al RIGI fue presentado por la ex radical Silvana Giudici.