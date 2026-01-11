La obsesión de Trump con la región: el mapa de recursos y tierras raras

Con la invasión a Venezuela, Trump inauguró un tiempo bélico en la región. Una apuesta cuasi imperial al saqueo de los recursos naturales, el petróleo, el gas, los minerales críticos y las tierras raras. Estados Unidos busca asegurarse la autonomía de su cadena de suministros y necesita de socios regionales para imponer la mirada del “más fuerte”. Todo en nombre de la Seguridad nacional (yanqui) y para obturar la presencia – a cualquier costo – de China.

Las estrategias son varias, ya sea a través de la firma de Memorándums de Entendimiento para el suministro de información privilegiada en el marco de la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos, como fue el caso de la Argentina o por la fuerza, como en Venezuela.

En este escenario, Milei pretende erigirse como la punta de lanza regional para garantizar la avanzada norteamericana a partir de la convocatoria de un grupo de países que pondrían en funcionamiento una Liga de las Naciones Conservadoras, una vuelta de tuerca a lo que había sido el Grupo de Lima.

En una entrevista para CNN en Español, Milei sostuvo que mantuvo conversaciones con José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú) para avanzar en la conformación de este bloque que en total podría quedar integrado por diez países.

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del Siglo XXI. No le pusimos nombre, pero ya hay diez países que venimos trabajando. Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del Siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas”, sostuvo el mandatario argentino en un adelanto de la entrevista difundido por a través de las redes sociales CNN. Milei pretende erigirse como el líder de este grupejo.

“Con el ataque a Venezuela queda claro que Estados Unidos se vuelve impositivo en su nueva doctrina, donde dice los recursos naturales son nuestros, los chinos se tienen que ir, la región no puede tener relaciones con países que consideramos enemigos. Una semi dictadura informal de los norteamericanos sobre la región que pone a las burguesías latinoamericanas en una posición de liquidación absoluta”, analizó -en diálogo con El Destape- Ricardo Aronskind, director del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Trump puso su mirada en el mapa de las tierras raras de la región, donde Brasil y Chile tienen predominancia, pero también la Argentina en las provincias de Salta, Jujuy, San Luis, en el sur de Santiago del Estero, en el distrito Valle Fértil de San Juan y en la zona de Barker en la provincia de Buenos Aires. Además de su ubicación estratégica en la zona del ártico, Groenlandia también es rica en tierras raras.

Según la Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), China posee 44 millones de toneladas métricas de óxido de tierras raras equivalente (REO) y controla el 85% de la capacidad global de procesamiento y el 70% de la producción minera mundial.

Operación Venezuela

Las tierras raras son un conjunto de diecisiete elementos químicos, la mayoría de ellos lantánidos, más escandio e itrio, que tienen propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas singulares: son esenciales para fabricar imanes de alta potencia, baterías, turbinas eólicas, semiconductores, láseres, dispositivos ópticos y sistemas militares sensibles.

Con su ataque sobre Venezuela, Trump no solo va por el petróleo. La avanzada también forma parte de su puja con China para garantizarse la estabilidad de la cadena de suministros de minerales críticos y tierras raras necesarios parel sostenimiento de la hegemonía de las empresas radicadas en Silicon Valley y la maquinaria de guerra estadounidense.

En 2016, el gobierno venezolano – con la firma de Nicolás Maduro- publicó el decreto de creación de la Faja Minera del Orinoco, un área de aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio del país) declarada “zona estratégica para la extracción de diamantes, coltán, níquel, oro y elementos de tierras raras”. Por entonces, se habían encontrado más de 8000 toneladas de oro en la zona, lo que convertía a Venezuela en uno de los mayores poseedores de reservas del mundo.

“El oro no es un elemento que únicamente usemos en joyería sino que es importante para la electrónica, ya que es un conductor muy resistente a la corrosión“, sostuvo Nahúm Méndez-Chazarra, autor de los libros Un geólogo en apuros e Historia de las tierras raras.

En 2023, Venezuela declaró como recursos estratégicos la exploración, la extracción y la comercialización de los minerales como casiterita, el níquel, el rodio, el titanio y otros minerales relacionados con las tierras raras.

“La realidad es que Venezuela es un vergel de minerales, más allá del oro. Uno de ellos es el coltán, llamado oro azul porque tiene un alto valor estratégico en la industria tecnológica, especialmente por el tantalio que contiene, esencial para condensadores en móviles y electrónica”, explicó Antonio Aretxabala, geólogo e investigador en transición ecológica y digital, en un artículo publicado por Página12. Y agregó: “Trump lo quiere para el avance de la industria armamentística y el mercado de la guerra”.

¿La guerra es la paz del futuro?

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) calcula que las reservas de tierras raras ascienden a 120 millones de toneladas métricas. De este total, China posee la mayor parte con 44 millones de toneladas métricas, con proyectos en ASIA, África y en menor medida en América latina.

“En Chile, Brasil y México, la participación de inversiones chinas en proyectos mineros es menor al 3%. En Argentina posee la mayor participación con un 10,53%, seguida de Perú, con casi un 6%”, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América latina (OCMAL).

Las reservas en tierras raras siguen en Vietnam, Rusia y Brasil, con cantidades que rondan las 20.000 toneladas métricas. Estados Unidos quedó atrás en la carrera por la cooptación de estos elementos claves. ¿Por cuánto tiempo más?

“En los últimos años, Estados Unidos ha querido asegurar la cadena de aprovisionamiento diversificando sus fuentes de tierras raras, lo que ha significado más minería doméstica ‒recuperando la mina de Mountain Pass en California y procesando ahí los minerales en vez de mandarlos a China‒, así como la exploración de nuevos depósitos como la de Bear Lodge, en el estado de Wyoming. Por su parte, China se asegura el suministro desarrollando proyectos mineros en Asia, África y América Latina”, puede leerse en el informe Mapa de los impactos y los conflictos de las tierras raras publicado por el ODG, el Atlas de Justicia Ambiental, el Institute for Policy Studies y CRAAD-OI.

Desde su segunda llegada a la Casa Blanca, Trump puso en marcha varias iniciativas destinadas a diversificar y reforzar la producción nacional de los recursos minerales:

* La firma de un decreto federal para facilitar la producción.

* Una inversión de 400 millones de dólares en MP Materials, empresa con sede en Las Vegas que explota la única mina de tierras raras activa del país, en Mountain Pass, California, con el Pentágono en su principal accionista, de acuerdo a lo informado en una publicación de El Grand Continent titulado “Groenlandia, China... La obsesión de Trump por las tierras raras”.

* Una inversión 1400 millones de dólares en dos empresas emergentes especializadas en tierras raras: Vulcan Elements y ReElement Technologies.

* En abril se firmó un acuerdo con Ucrania, país que posee alrededor del 5% de las materias primas críticas a nivel mundial.

* El acuerdo entre Ruanda y la República Democrática del Congo, firmado en junio de 2025, abrió la vía a las inversiones estadounidenses en minerales críticos congoleños.

* Según lo publicado en el artículo de El Grand Continent, un reciente acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán incluyó un capítulo sobre minería, que prevé la creación de una “ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales”, que será explotada por Estados Unidos. Azerbaiyán cuenta con recursos de aluminio, cobre, petróleo y gas, mientras que Armenia posee yacimientos de cobre, plata y antimonio.

Elementos de Tierras Raras en Argentina

En cuanto a América del Sur, Brasil tiene una de las reservas más grandes de los Elementos de Tierras Raras con 22 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Por su parte, Chile desarrolló un Proyecto de ETR denominado El Cabrito, localizado en la comuna de Penco, Cordillera de la Costa, VIII Región.

“La oleada que se vive de proyectos mineros en el Sur Global se inserta en una disputa económica de las potencias del Norte Global, principalmente bajo las tensiones geopolíticas entre el bloque Estados Unidos-Unión Europea y China”, opinó Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), con base en Chile y co-autor del libro Una defensa de cerro a mar. La lucha de Penco contra la minería de tierras raras: la otra cara de la transición energética.

Si en Venezuela la captación de los minerales críticos y elementos de tierras raras se concreta a partir de una “invasión quirúrgica” por parte de Estados Unidos (con un saldo de más de 100 muertos), en Argentina avanzan a través de un canal de un canal de información privilegiada garantizado por la firma de un Memorándum de Entendimiento en el que EE.UU considera como propios los recursos naturales de la Argentina.

Según el informe “Elementos de Tierras Raras. Panorama general y evaluación del potencial argentino”, publicado por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) con la firma de Eduardo O. Zappettini, en el país existen yacimientos con mineralizaciones primarias de tierras raras en el noroeste en las provincias de Salta y Jujuy, en la provincia de San Luis y en el sur de la provincia de Santiago del Estero.

Hay además mineralizaciones no evaluadas en pegmatitas del distrito Valle Fértil en la provincia de San Juan. En cuanto a las mineralizaciones secundarias hay aluviones con minerales de ETR en Córdoba (río Ctalamuchita) y San Luis (La Carolina) y concentraciones en niveles arcillosos en la zona de Barker, provincia de Buenos Aires.

“En el Distrito Rangel se encuentran pertenencias a nombre de las empresas Lapis Argentina Compañía Minera S.A., Surminera S.A. y Pepinnini S.A. en el sector salteño y por la empresa Minera Crosby S.A. y Dajin Resources en el sector jujeño”, sostuvo Zappettini.

“En San Luis, la empresa Wealth Minerals Ltd. adquirió derechos sobre la propiedad y desarrolló un programa de exploración del depósito para verificación y ampliación de recursos. Los resultados de 11 trincheras de exploración indicaron la continuación de la mineralización de ETR de alta ley presente en la superficie de Rodeo”, agregó el informe de Segemar.

La Liga de las Naciones Conservadoras de Milei

La pretendida Liga de Naciones Conservadores, que Milei quiere integrar junto a Kast, Paz, Noboa, Peña, Bukele y Jeri, entre otros, no reviste de ninguna originalidad. Se remonta a experiencias como el Grupo de Lima, creado en su momento para el “cambio de régimen en Venezuela” tras la emergencia de Juan Guaidó, o el Foro para el Progreso de América del Sur creado en 2019 (ProSur) o la Alianza del Pacífico.

Lo diferente es que ahora quieren constituirse como la punta de lanza de la avanzada violenta de Trump sobre la región, no en nombre de una declamada democracia sino como parte de la puja geopolítica de Estados Unidos en contra de China que escala en beligerancia.

“La presión sobre nuestro territorio es resultado de las exportaciones mal pagadas a los países desarrollados (intercambio ecológicamente desigual), y que realizan las multinacionales, apropiándose de la renta de nuestros recursos naturales, agua, bienes comunes, etc.”, sostuvo José Cárcamo, economista chileno, investigador y Profesor Regular Titular y Asociado de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Al igual que la Alemania Nazi del siglo pasado, EE.UU, requiere expandir su espacio vital (lebensraum). Hitler lo hizo en 1939 invadiendo Polonia, apuntando a la Unión Soviética. Trump, lo hace en 2026 invadiendo Venezuela y secuestrando a su presidente y esposa, apuntando a Brasil y a la Antártida”, agregó Cárcamo.

La ampliación de las fronteras –en forma simbólica, bélica o empresarial- es clave. “(Marco) Rubio es la persona más beligerante sobre la situación en América latina, es quien más ha empujado por este ataque. Hay una saña ideológica propia de los nietos de los gusanos que se exiliaron en Miami luego de la revolución cubana. Esta idea de formar un bloque de derecha es diferente a otros intentos, como lo fue el Grupo de Lima. Ahora aparece un jefe, que es Trump, y lo que se impone es una suerte de redefinición de las fronteras, un avance sobre los recursos naturales, por eso se están asentando en la región”, agregó Gabriel Fuks, representante argentino ante el Parlasur.

El Corolario Trump para la Doctrina Monroe son los nuevos “tiempos violentos”, una época en la que confluyen proyectos extremadamente neoliberales en lo económico y fascistas en lo político.

“No se trata simplemente de una ideología de derecha contra el socialismo sino que se pretende acompañar una declaración explícita de que América latina le pertenece a los Estados Unidos. Trump no tiene reparos para hablar de sus apetencias de posesión sobre los recursos naturales. Se jacta de mostrar en las redes sociales un dibujo donde dice ´este es nuestro hemisferio´ y habla de la posesión sobre los recursos naturales y las tierras raras. No puede haber error en la categorización, el ataque a Venezuela fue un acto de guerra”, sostuvo Alicia Castro, ex Embajadora de la Argentina en Venezuela (2006-2011) y Reino Unido (2012-2015).

¿Hay alguna alternativa? De mínima, la radicalización del pensamiento que no baje las banderas de la soberanía.