Quién es la esposa de Martin Ødegaard, jugador de Noruega: así es Helene Spilling

Helene Spilling es una reconocida bailarina profesional de Noruega, creadora de contenido y embajadora de marcas, con una carrera propia que la convirtió en una figura destacada en su país.

El capitán de la selección de Noruega, Martin Ødegaard, es una de las grandes figuras del fútbol europeo y también despierta interés por su vida fuera de las canchas. En ese contexto, creció la curiosidad por conocer a Helene Spilling, la mujer que lo acompaña y que también construyó una exitosa carrera propia.

La carrera de Martin Ødegaard y su vida lejos del fútbol

A lo largo de los últimos años, Martin Ødegaard se consolidó como uno de los futbolistas más destacados de Noruega. Su talento lo llevó a convertirse en capitán de la selección nacional y en una de las principales figuras del Arsenal de Inglaterra, donde ejerce un papel determinante dentro del equipo.

Aunque su carrera deportiva suele ocupar los titulares, el mediocampista mantiene una vida privada bastante reservada. Las apariciones públicas junto a su familia son escasas y la pareja evita exponer en exceso su intimidad, una decisión que mantuvieron incluso durante algunos de los momentos más importantes de sus vidas.

Recién con el paso del tiempo comenzaron a conocerse algunos detalles de su historia personal, especialmente después de anunciar la llegada de su primer hijo y de oficializar su matrimonio.

Quién es Helene Spilling, la esposa de Martin Ødegaard

La esposa de Martin Ødegaard es Helene Spilling, una reconocida bailarina profesional de Noruega que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en distintos programas de televisión y competencias de danza.

Su talento le permitió construir una importante trayectoria artística, al mismo tiempo que desarrolló una sólida presencia en redes sociales, donde reúne más de 75.000 seguidores. Allí comparte coreografías, imágenes de su rutina diaria y parte de sus proyectos profesionales.

En paralelo a su carrera como bailarina, Helene también trabaja como embajadora de la firma noruega de joyería Thune, marca con la que colabora desde mayo de 2024. Durante este año protagonizó varias campañas publicitarias en las que lució distintas colecciones de joyas, consolidándose además como referente de estilo en su país.

Más allá de su trabajo artístico y comercial, en los últimos meses también sorprendió con una faceta completamente distinta. Durante unas vacaciones, comenzó a tejer como una forma de reducir el tiempo frente a las pantallas. Lo que empezó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales gracias a un diseño de sombrero de pescador identificado con el lema "Nosotros que amamos a Martin", un patrón que acumuló miles de descargas.

El matrimonio de Martin Ødegaard y Helene Spilling

Entre el éxito deportivo de Martin Ødegaard y la trayectoria artística de Helene Spilling, ambos lograron convertirse en una de las parejas más conocidas de Noruega

La relación entre Martin Ødegaard y Helene Spilling dio un importante paso en 2024. En agosto de ese año anunciaron públicamente que esperaban a su primer hijo.

Pocos meses después, en noviembre, el diario noruego VG informó que ambos se habían casado en una ceremonia privada tras detectar modificaciones en el registro civil del país. La pareja nunca realizó un anuncio oficial en ese momento, manteniendo la discreción que caracteriza su vida personal.

Semanas más tarde, el 1 de diciembre de 2024, nació Matheo, el primer hijo del matrimonio. La llegada del bebé marcó una nueva etapa para la familia, que continúa preservando su intimidad pese a la enorme popularidad del futbolista.

Una pareja consolidada y con perfil bajo

A pesar de la notoriedad internacional de Martin Ødegaard, tanto el futbolista como Helene Spilling eligieron mantener un perfil reservado. Las publicaciones en redes sociales relacionadas con su vida familiar son limitadas y las apariciones conjuntas suelen darse únicamente en ocasiones especiales o compromisos profesionales.