A qué hora juega Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026: fecha, horario y TV en vivo

Selección argentina.

Argentina afrontará uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 cuando se mida con Suiza por los cuartos de final. La Albiceleste, vigente campeona mundial, intentará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato frente a un seleccionado europeo que llega en alza después de superar una exigente serie de octavos de final.

El encuentro definirá a uno de los cuatro semifinalistas del torneo y pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan un buen presente. El ganador del cruce se medirá en la próxima instancia con el vencedor de Noruega e Inglaterra, en busca de un lugar en la gran final del certamen.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El partido entre Argentina y Suiza se disputará el sábado 11 de julio desde las 22.00 (hora de Argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, uno de los escenarios elegidos para albergar encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Todo lo que tenés que saber del partido Argentina vs. Suiza

Partido: Argentina vs. Suiza.

Argentina vs. Suiza. Instancia: Cuartos de final del Mundial 2026.

Cuartos de final del Mundial 2026. Fecha: Sábado 11 de julio.

Sábado 11 de julio. Hora: 22.00 (hora argentina).

22.00 (hora argentina). Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City).

Arrowhead Stadium (Kansas City). Árbitro: A confirmar.

Cómo llegan Argentina y Suiza al partido

La Selección argentina consiguió su clasificación a los cuartos de final luego de derrotar a Egipto en los octavos, mantiene el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y seguir en carrera por una nueva consagración mundial.

Suiza, en tanto, protagonizó una de las series más parejas de la ronda anterior. El conjunto europeo eliminó a Colombia en la definición por penales y se ganó el derecho de enfrentar al vigente campeón del mundo en busca de una histórica clasificación a semifinales.

Suiza.

El duelo promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria, con dos equipos que han mostrado solidez a lo largo del torneo y que buscarán un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

Qué rival espera en semifinales

El ganador del cruce entre Argentina y Suiza avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra.

Ese partido está programado para el miércoles 15 de julio a las 16.00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, escenario que recibirá una de las semifinales del torneo.

Con la ilusión intacta y el sueño del bicampeonato cada vez más cerca, la Selección argentina afrontará un nuevo desafío decisivo. Del otro lado estará una Suiza que ya dio muestras de su fortaleza y que buscará dar otro golpe en un Mundial que entra en su etapa más apasionante.