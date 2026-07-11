Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 11 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 6 minutos
¿Cielo nublado? ¡Corré a jugarle al 09 y al 39!
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre que no falla: cuando el día arranca nublado o hay tormenta, los apostadores se vuelven locos con el 39 (La Lluvia) y el 09 (El Arroyo). Si ves el cielo gris este sábado, ya sabés: ¡son fija!
Hace 21 minutos
¿Soñaste con un reloj? La Previa arranca a las 10:15 y el número de la suerte te espera
⏰ Sorteo La Previa
Buenos días, apostadores. Hoy sábado 11 de julio se viene el primer pálpito del día: el sorteo La Previa, que se corre de lunes a sábado a las 10:15 hs. Así que si andás con el ojo pegado al reloj, jugale al 15 (el número del minuto exacto) o al 10 por la hora. ¡Que la suerte te acompañe y no te duermas!
Hace 1 hora
📢 ¡A preparar el lápiz! La Matutina se juega después del almuerzo y vos tenés que saberlo
⏰ Sorteo Matutina
¿Ya almorzaste y no sabés qué hacer? Tranqui, que hoy sábado 11 de julio a las 15:00 hs llega la Matutina. El pálpito del mediodía se transforma en el de la tarde. Si soñaste con algo loco, fijate en la tabla de los sueños y jugale con fe. ¡La suerte está servida!
Hace 1 hora
¿Creés que todo pasa en Capital? Te contamos por qué el interior tiene su propia quiniela con historia
El peso de las provincias
¿Andás pensando que la quiniela es solo cuestión de la Ciudad o la Bonaerense? Error, amigo. Los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Acá, en muchas localidades federales, el ritmo del día lo marcan estos sorteos provinciales. Así que si tenés un pálpito, jugale a los cabezales de Santa Fe o Córdoba, que andan con toda la mística del interior. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¡De la clandestinidad a la legalidad! La Quiniela oficial cumple 53 años de pura suerte
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela oficial como la conocemos nació en Argentina en 1973 con un objetivo bien claro: combatir el juego clandestino. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, pero el Estado le puso fichas a la legalidad. ¡Cruzá los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Soñaste con la siesta? ¡Mirá qué número jugarle en la Vespertina!
⏰ Sorteo Vespertina
Llegó la tarde, y con ella el pálpito de la Vespertina. A las 18:00 hs de este sábado 11 de julio se juega uno de los sorteos más esperados. Si te tomaste una siesta y soñaste con algo raro, ¡no lo dejes pasar! Los apostadores saben que la siesta es hora de sueños reveladores. ¿Viste una vaca, un tren o un cacique? Fijate en la tabla de los sueños y mandate una fichita. ¡La suerte ya está dando vueltas!