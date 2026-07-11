Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 11 de julio

⏰ Sorteo Vespertina

Llegó la tarde, y con ella el pálpito de la Vespertina. A las 18:00 hs de este sábado 11 de julio se juega uno de los sorteos más esperados. Si te tomaste una siesta y soñaste con algo raro, ¡no lo dejes pasar! Los apostadores saben que la siesta es hora de sueños reveladores. ¿Viste una vaca, un tren o un cacique? Fijate en la tabla de los sueños y mandate una fichita. ¡La suerte ya está dando vueltas!