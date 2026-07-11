Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 11 de julio

La madrugada porteña transita con 9 grados y un cielo que se muestra parcialmente nuboso, según el último reporte oficial registrado a las 03:00. La humedad alcanza el 98%, lo que genera una sensación térmica idéntica a la temperatura real, con vientos leves de 6 km/h y ráfagas que apenas llegan a 11 km/h.

Uno de los datos más llamativos es la baja visibilidad, que se reduce a apenas 2 kilómetros. Aunque el parte oficial no reporta niebla, la combinación de alta humedad y nubosidad del 86% provoca un amanecer brumoso típico del invierno porteño. La probabilidad de lluvia es nula (0 mm), lo que da cierta tranquilidad para quienes madrugan en la Ciudad.

La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa y la cota de nieve se ubica en 2600 metros, sin riesgos para la zona. En resumen, una jornada que arranca fría pero sin precipitaciones, ideal para actividades bajo techo mientras la niebla matinal se disipa con el correr de las horas.