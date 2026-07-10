Cómo es la regla de las dos horas, el hábito tendencia para bajar el estrés

La regla de las dos horas, el hábito tendencia para bajar el estrés.

En un contexto donde la hiperconectividad, las largas jornadas laborales y la sensación de estar siempre ocupados parecen ser la norma, una práctica sencilla comenzó a ganar popularidad por su promesa de ayudar a reducir el estrés sin necesidad de realizar cambios drásticos en la rutina. Se trata de la regla de las dos horas, un hábito que propone reservar un pequeño espacio semanal exclusivamente para el bienestar personal.

A diferencia de otros métodos de productividad o bienestar, esta regla no busca sumar nuevas tareas a la agenda. Su objetivo es, justamente, hacer lo contrario, bloquear dos horas por semana para realizar una actividad placentera que no tenga un fin productivo ni esté relacionada con obligaciones laborales o domésticas.

¿En qué consiste la regla de las dos horas?

La propuesta es elegir un momento fijo de la semana y protegerlo como si se tratara de una reunión de trabajo o una consulta médica. Durante ese tiempo no se recomienda responder correos electrónicos, hacer trámites, ordenar la casa ni adelantar pendientes.

En cambio, la idea es dedicar esas dos horas a actividades que generen disfrute y permitan desconectarse del ritmo cotidiano. Leer un libro, salir a caminar, cocinar por placer, pintar, escuchar música, visitar un museo, compartir un café con amigos o simplemente descansar son algunas de las opciones sugeridas.

La propuesta es elegir un momento fijo de la semana y protegerlo como si se tratara de una reunión de trabajo o una consulta médica.

Diversos especialistas en bienestar coinciden en que los momentos de ocio tienen un impacto positivo sobre la salud mental. Reservar tiempo para actividades recreativas favorece la recuperación emocional, ayuda a disminuir la sensación de agotamiento y contribuye a mejorar el equilibrio entre las responsabilidades y la vida personal.

Además, el estrés sostenido mantiene activado durante demasiado tiempo el sistema de respuesta del organismo, lo que puede afectar el descanso, la concentración y el bienestar general. Expertos en salud recomiendan incorporar pausas conscientes, actividad física y momentos de desconexión para contrarrestar ese efecto.

Cómo ponerla en práctica

Quienes impulsan este hábito recomiendan seguir algunos pasos sencillos:

Elegir un día y horario fijo de la semana.

Agendar ese momento como un compromiso importante.

Apagar o silenciar las notificaciones del celular si es posible.

Escoger una actividad que genere placer, sin buscar resultados ni productividad.

Evitar cancelar esas dos horas por tareas que puedan esperar.

Una tendencia que acompaña otras formas de bienestar

La regla de las dos horas se suma a otras tendencias como el slow living, los microdescansos o el concepto danés de hygge, todas orientadas a recuperar espacios de calma en una vida cada vez más acelerada. Aunque no reemplaza la atención profesional cuando el estrés es intenso o persistente, puede convertirse en una herramienta sencilla para incorporar momentos de descanso y autocuidado de manera sostenida.