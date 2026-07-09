"Honestidad, integridad y respeto por las personas": dolor por la muerte de una leyenda del periodismo.

George J. Cotliar, uno de los periodistas y editores más influyentes en la historia del Los Angeles Times, murió a los 94 años mientras dormía en su casa de Newport Beach, California. Su familia confirmó el fallecimiento del hombre que dedicó cuatro décadas al periódico.

La noticia fue confirmada por su hija, Sharon Cotliar-Zweifach, quien recordó la profunda vocación periodística de su padre. "El primer amor de nuestro papá fue el periodismo. Aunque fue un padre increíble y muy dedicado, siempre supimos que crecíamos con un hombre de diario", expresó. También destacó que les transmitió valores como "la honestidad, la integridad y el respeto por las personas", principios que, aseguró, guiaron tanto su vida familiar como su carrera profesional.

Nacido el 16 de enero de 1932 en el barrio neoyorquino del Bronx, hijo de inmigrantes rusos, Cotliar se mudó con su familia a Los Ángeles cuando tenía cinco años. Estudió periodismo en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y, tras ser convocado por el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, trabajó como sargento de personal y estuvo al frente del periódico de la base militar.

"Honestidad, integridad y respeto por las personas": dolor por la muerte de una leyenda del periodismo.

Cuatro décadas en el diario y una gestión reconocida

Luego de pasar por distintos medios locales, ingresó al Los Angeles Times como reportero, incluso aceptando una reducción salarial para cumplir el sueño que tenía desde niño: trabajar y dirigir ese diario. A lo largo de su carrera ocupó numerosos cargos editoriales hasta convertirse en editor ejecutivo, puesto que desempeñó durante 19 años. Bajo su liderazgo, la cobertura del periódico fue distinguida con 10 premios Pulitzer, además de otros reconocimientos nacionales.

El ex editor nacional del diario Roger Smith lo definió como "un gerente extraordinario, comprometido con los lectores y con ofrecer cada día las mejores historias posibles".