Gran clima en la Selección Argentina antes de Suiza: alivio por Cuti Romero, asado y formación clara

La Selección Argentina tiene todo listo para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026.

La Selección Argentina llega de la mejor manera al partido frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. Luego del regreso desde Atlanta hacia Kansas City en Estados Unidos, donde retomó la concentración que había tenido en los primeros días del torneo, el plantel dirigido por Lionel Scaloni vive un ambiente ideal de cara al duelo con el conjunto helvético.

La primera gran noticia que arrojó la jornada del miércoles 8 de julio fue que Cristian "Cuti" Romero no se lesionó y simplemente pidió el cambio por un calambre frente a Egipto, sobre el final. Uno de los mejores defensores de la historia nacional está bien y, de no mediar inconvenientes de último momento, será de la partida en el siguiente compromiso. La molestia no tuvo nada que ver con la rodilla derecha, que fue la que lo complicó antes y durante esta Copa del Mundo.

La jornada del jueves 9 se desarrollará con normalidad, con un entrenamiento que será más intenso que ayer, desde las 13 de Argentina (las 11 de Kansas). El calor y los más de 30 grados que se viven a diario en dicha ciudad hacen que el cuerpo técnico priorice las prácticas vespertinas por sobre las matutinas en general, aunque en esta ocasión finalmente será por la mañana.

Después del ensayo y la ducha de ayer, la delegación disfrutó del sexto asado como cena para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Se trató de un momento especial, en la víspera de un nuevo aniversario de la Independencia nacional. En tanto, el viernes 10 tendrá lugar el último entrenamiento y la conferencia de prensa de Scaloni, por la tarde.

Se viene el sexto asado de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La formación de la Selección Argentina vs. Suiza toma color y se perfila para ser la misma

Si bien todavía es prematuro asegurar cuál será el once, la sensación es que el DT no modificará demasiado con relación a la infartante clasificación ante Egipto en los octavos. Por el momento, solamente aparecen dos dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho y Julián Álvarez o Lautaro Martínez para acompañar al capitán Lionel Messi en la ofensiva.

De esta manera, la alineación elegida por Scaloni podría ser en el esquema de 4-4-2 habitual con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Cómo ver Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.