Durante millones de años estuvo oculto: los científicos lograron descifrar lo que se esconde bajo 4 kilómetros de hielo en la Antártida.

Cuando pensamos en la Antártida, solemos imaginar una inmensa extensión blanca cubierta por nieve y hielo. Sin embargo, debajo de esa superficie congelada existe un continente completamente diferente, formado por montañas, cañones, valles y enormes depresiones que permanecieron ocultos durante millones de años. Ahora, gracias a un nuevo trabajo científico, los investigadores lograron obtener la imagen más precisa hasta la fecha de ese paisaje escondido.

El avance representa uno de los mayores esfuerzos realizados para comprender qué hay debajo de la capa de hielo antártica, una masa que cubre cerca del 98% del continente y que en algunos sectores supera los cuatro kilómetros de espesor. Durante décadas, los científicos intentaron reconstruir esa geografía invisible utilizando radares, satélites, aviones y mediciones terrestres. El nuevo mapa reúne una enorme cantidad de información y permite observar detalles que hasta ahora permanecían fuera del alcance de la ciencia.

Lejos de ser una superficie plana, la Antártida esconde un relieve sorprendentemente complejo. El mapa muestra cadenas montañosas, cuencas profundas, valles excavados por antiguos glaciares e incluso rastros de antiguos sistemas fluviales que existían antes de que el continente quedara cubierto por hielo.

Algunas de estas formaciones llevan millones de años sepultadas bajo el hielo. En muchos casos, los investigadores nunca habían podido observarlas con tanta precisión porque la inmensa capa helada actúa como una barrera que dificulta el estudio directo del terreno. El resultado es una especie de "radiografía" del continente más austral del planeta.

Por qué este descubrimiento es tan importante

A primera vista, conocer la forma del suelo antártico podría parecer una curiosidad geológica. Sin embargo, para los científicos es una pieza fundamental para entender cómo se comporta el hielo y qué podría ocurrir en el futuro frente al calentamiento global.

La razón es sencilla: el hielo no permanece inmóvil. Se desplaza lentamente sobre la roca que tiene debajo, y la forma de ese terreno influye directamente en su velocidad y estabilidad. Una pendiente pronunciada, una depresión profunda o una zona ubicada por debajo del nivel del mar pueden acelerar o frenar el movimiento de enormes masas de hielo.

Por eso, disponer de mapas cada vez más precisos permite mejorar los modelos utilizados para predecir cómo evolucionará la Antártida en las próximas décadas y cuánto podría contribuir al aumento del nivel del mar.

El lugar donde se concentra la mayor reserva de agua dulce del planeta

La importancia de la Antártida va mucho más allá de sus paisajes extremos. El continente almacena más del 90% del hielo terrestre y alrededor del 70% del agua dulce del mundo. Su capa de hielo contiene cerca de 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo, una cantidad tan enorme que resulta difícil de imaginar.

Durante millones de años estuvo oculto: los científicos lograron descifrar lo que se esconde bajo 4 kilómetros de hielo en la Antártida.

Precisamente por eso, cualquier cambio significativo en su estabilidad tiene consecuencias globales. Los investigadores utilizan estos nuevos mapas para identificar las zonas más vulnerables y comprender mejor cómo interactúan el océano, la atmósfera y el hielo en un contexto de cambio climático.