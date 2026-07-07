Vivo | La Selección Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina vuelve a jugar en el Mundial 2026. Esta vez le toca ante Egipto, por los octavos de final y, después de lo que fue el partido ante Cabo Verde, el equipo argentino tiene dos misiones. La primera es, sin dudas, ganar y pasar de ronda. Pero una vez cumplido ese objetivo si, efectivamente lo logra, tiene que mejorar su funcionamiento.

Bajo esta situación, Lionel Scaloni dio un golpe en la mesa confirmó que Leandro Paredes vuelve a ser titular por Thiago Almada en el mediocampo. Además, Nicolás Tagliafico reemplaza a Facundo Medina en el lateral izquierdo y Julián Álvarez ingresa por Lautaro Martínez en el ataque.

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El entrenador resaltó el papel clave que cumple el volante en la estructura del equipo y aseguró que su regreso le aporta una dinámica diferente al juego de la Selección. De esta forma, volverá a tener a un "número 5" combativo. En este caso es Leandro Paredes quien retornará al equipo y para hacer equilibrio. "Paredes es un jugador fundamental. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera", dijo Lionel Scaloni. Y todo parece que sacará a Alexis Mac Allister.

"El equipo juega bien y lo ha hecho magníficamente para no ser su posición. Pero el 5 en la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Si no hubiera venido lesionado al Mundial, habría sido titular. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien. Encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical", dijo el entrenador.

Durante la ausencia de Leo Paredes, Alexis Mac Allister ocupó esa función y respondió con muy buen nivel, algo que el propio Scaloni destacó. Sin embargo, el técnico remarcó que el volante de la Roma es el mediocentro natural del equipo y quien le brinda un equilibrio distinto a la circulación de la pelota. Con Paredes como eje del mediocampo, Argentina buscará imponer su estilo de posesión y salida limpia desde el fondo en el cruce ante Egipto, un partido decisivo que otorgará un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

La formación de la Selección Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina saldrá a la cancha entonces con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, la "Albiceleste" buscará avanzar a los cuartos de final, donde tendría que esperar al rival que gane entre Colombia y Suiza, que se medirán hoy mismo desde las 17 de nuestro país en Vancouver (Canadá).

La formación de la Selección Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026 (foto: AFA).

Argentina vs. Egipto, un cruce exigente en octavos de final

Más allá de la polémica por el calendario, el foco inmediato de la Selección Argentina ya está puesto en Egipto. El conjunto africano se clasificó a octavos de final luego de eliminar a Australia por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el suplementario. Eso significa que el rival de la Albiceleste también llegará con una carga física importante, aunque con la diferencia de haber atravesado un contexto distinto en la planificación de su llave.

El partido se jugará el martes 7 de julio a las 13, hora argentina, en el estadio de Atlanta. Será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo, un dato que le suma un condimento especial a una serie ya de por sí atractiva.

Aunque nunca se cruzaron en un Mundial, Argentina y Egipto sí tienen dos antecedentes oficiales en otros contextos. El primero se remonta a las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando la Albiceleste se impuso con una contundente goleada por 6-0. El segundo fue mucho más reciente: un amistoso disputado el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, que terminó con triunfo argentino por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.