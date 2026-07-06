Fibra óptica y WiFi: los 5 trucos caseros para acelerar tu conexión al máximo sin cambiar de plan

Fuente: RedesZone.

La conexión lenta es una de las quejas más comunes del hogar moderno. Series que se traban, videollamadas que se pixelan, partidas online que se cortan. Muchas veces la culpa no es del plan contratado, sino de cómo está configurado o ubicado el router. Unos ajustes simples pueden hacer una diferencia real.

1. Reiniciar el router correctamente

No alcanza con apagarlo y prenderlo de inmediato. Para que el reinicio sea efectivo, hay que desconectar el router de la corriente durante al menos 30 segundos antes de volver a enchufarlo. Ese margen permite que el dispositivo libere la memoria temporal y restablezca las conexiones desde cero. Conviene hacer lo mismo con el WiFi de todos los dispositivos del hogar: desactivarlo y volver a activarlo fuerza una reconexión más limpia y puede mejorar la asignación de recursos de la red.

2. Ubicar el router en el lugar correcto

La posición del router es uno de los factores que más impacto tiene en la calidad de la señal. Lo ideal es instalarlo en una zona central y elevada de la vivienda, cerca de las áreas de mayor uso. Colocarlo dentro de un armario, en un rincón o en el suelo reduce considerablemente el alcance. También hay que mantenerlo alejado de microondas, teléfonos inalámbricos y monitores de bebé, que operan en frecuencias similares al WiFi y generan interferencias.

3. Orientar las antenas según la distribución del hogar

Los routers con antenas externas permiten ajustar manualmente la dirección de la señal. Una antena vertical proyecta la señal en forma horizontal, lo que resulta útil para una planta baja extensa. Una antena horizontal distribuye la señal hacia arriba y hacia abajo, ideal para viviendas de dos o más pisos. Combinar ambas orientaciones en routers con más de una antena puede mejorar la cobertura general.

4. Elegir la banda de frecuencia adecuada

Los routers modernos suelen emitir en dos bandas: 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2,4 GHz tiene mayor alcance y penetra mejor las paredes, pero se satura más fácil porque la usan muchos dispositivos. La banda de 5 GHz es más rápida pero con menor alcance. Si el dispositivo está cerca del router, conviene conectarse a 5 GHz para aprovechar la velocidad máxima. Si está en otra habitación o piso, 2,4 GHz suele funcionar mejor.

5. Usar cable Ethernet para los dispositivos que más lo necesitan

Para una computadora de escritorio, una consola o un televisor inteligente, conectarse con cable Ethernet en lugar de WiFi elimina la interferencia y garantiza la máxima estabilidad. No requiere ninguna configuración especial: solo enchufar el cable entre el router y el dispositivo. Para videollamadas, streaming en 4K o gaming online, la diferencia es perceptible.