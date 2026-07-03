Internet para Todos superó las 100 mil conexiones y consolida la expansión de la conectividad en La Rioja

La empresa provincial Internet para Todos (IPT) alcanzó un nuevo hito al superar las 100 mil conexiones facturadas, un crecimiento que consolida a La Rioja entre las provincias con mayor acceso a internet y refleja el avance de las políticas de conectividad impulsadas en todo el territorio provincial.

El presidente de Internet para Todos, Javier Cobresi, destacó que actualmente la empresa registra más de 106 mil conexiones si se contemplan también los usuarios del Plan de Ruralidad y otros dispositivos conectados en cada hogar.

"Hoy estamos hablando de más de 106 mil conexiones en total y de cientos de miles de personas que utilizan nuestros servicios de internet y televisión", afirmó el funcionario durante una entrevista con Medios Provincia.

Cobresi explicó que el crecimiento sostenido de la empresa responde a una política pública desarrollada durante los últimos 18 años, con el objetivo de garantizar el acceso a la conectividad en toda la provincia.

Según señaló, esa estrategia comenzó durante la gestión del exgobernador Luis Beder Herrera y tuvo continuidad en las administraciones de Sergio Casas y Ricardo Quintela, priorizando la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones hacia el interior riojano.

"Siempre hubo una decisión política de llevar conectividad a cada rincón de la provincia. Esa confianza nos permitió seguir invirtiendo y creciendo", sostuvo.

En ese marco, recordó que uno de los principales objetivos planteados por el gobernador Ricardo Quintela fue ampliar la cobertura en localidades del interior y avanzar con el reemplazo progresivo de tecnologías tradicionales por redes de fibra óptica.

De acuerdo con Cobresi, esta modernización permitió mejorar la calidad del servicio en pueblos, parajes y zonas rurales, reduciendo la brecha digital y ampliando el acceso a internet en sectores que históricamente presentaban dificultades de conectividad.

El titular de IPT también adelantó que el Gobierno provincial trabaja en la reglamentación de la Ley de Conectividad, una norma que reconoce el acceso a internet como un derecho humano y que busca garantizar que todos los hogares riojanos puedan acceder al servicio.

En relación con el servicio de televisión digital, explicó que la renovación de decodificadores continúa condicionada por el incremento de los costos internacionales de los componentes electrónicos y las dificultades de abastecimiento que afectan al mercado.

Frente a esa situación, indicó que la empresa promueve el uso de la aplicación View TV, una alternativa que permite acceder al servicio de televisión desde televisores inteligentes y dispositivos móviles a un costo accesible mientras se normaliza la provisión de equipos.

Para conmemorar el logro de las 100 mil conexiones, Internet para Todos anunció además una serie de actividades abiertas a la comunidad. Entre ellas se destaca un evento en el Parque de la Ciudad, donde se sortearán tres automóviles y distintos premios, además de espectáculos y propuestas recreativas para toda la familia.