La repudiable canción de los hinchas mexicanos contra Argentina en el Mundial 1986.

Los hinchas de México en el Mundial 2026 le dedicaron una aberrante canción a la Selección Argentina, con la muerte de Diego Armando Maradona incluida en la letra. Unas pocas horas después de la clasificación a los octavos de final, por la cómoda victoria por 2-0 frente a Ecuador en el Estadio Azteca de la capital, algunos fanáticos del dueño de casa derraparon completamente.

"Maradona Maradona, Maradona se murió... ¿Por qué no se mueren todos, la p... que los parió?", entonaron miles de seguidores del combinado "Tricolor" en las calles de su país. Como era de esperarse en esta época moderna, el video se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y provocó un repudio generalizado, tanto en Argentina como en otras partes del planeta. Por si fuese poco, la letra no rimó y el tono tampoco. Así, dejaron en claro que no tienen la cultura de cancha incorporada desde pequeños como sucede aquí.

Video: el vergonzoso tema de los hinchas de México contra Argentina en el Mundial 2026

¿Por qué los mexicanos odian a Argentina en el fútbol?

La explicación más contundente tiene que ver con la histórica paternidad de la "Albiceleste", que los eliminó en dos ediciones seguidas en los octavos de final en las Copas del Mundo de 2006 y 2010. Además, la derrotó en la fase de grupos de Qatar 2022, resultado clave para el adiós del "Tri" en dicha instancia.

La envidia a Lionel Messi y la preferencia general por Cristiano Ronaldo y por Real Madrid antes que por Barcelona, al menos en las redes sociales, puede ser otro motivo a analizar también.

Maradona, campeón del mundo en México

Los cánticos contra Maradona en México, donde fue campeón del mundo.

Paradójicamente, la única vez que el "Diez" levantó el trofeo más preciado, el que nunca ganó México, fue en el estadio Azteca. El 29 de junio de 1986, el conjunto dirigido por Carlos Salvador Bilardo venció por 3-2 a Alemania Federal en la final para coronarse. "Pelusa" fue el mejor jugador del torneo y le anotó el mejor gol de la historia de las Copas del Mundo en el mismo escenario a Inglaterra en los cuartos de final, donde completó un doblete con la recordada "Mano de Dios".

Más tarde, el destino lo colocó otra vez en México como entrenador, cuando dirigió a Dorados de Sinaloa durante casi una temporada, entre septiembre del 2018 y junio del 2019. Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos falleció el 25 de noviembre del 2020, a los 60 años.

México quiere sacarse el karma de octavos y va por los cuartos de final

Con cuatro actuaciones convincentes, el "Tri" liderado por Javier "Vasco" Aguirre avanza a paso firme con el apoyo del público, en su tercera Copa del Mundo como local. Luego de haber ganado el grupo y haber derrotado a Ecuador por 2-0 en los 16avos, ahora recibirá a Inglaterra el domingo 5 de julio a las 21 horas de Argentina en el estadio Azteca.