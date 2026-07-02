En qué equipos jugó Lionel Scaloni como futbolista: todos los títulos que ganó

Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni es uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Selección argentina. Bajo su conducción, la Albiceleste conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, transformándose en una de las figuras más influyentes del fútbol argentino de los últimos años. Sin embargo, antes de asumir ese desafío, el santafesino desarrolló una larga carrera dentro de las canchas.

Defensor y volante por derecha, Scaloni disputó dos décadas como profesional y pasó por algunos de los clubes más importantes de Argentina y Europa. Su etapa más recordada fue en Deportivo La Coruña, donde integró el histórico "Súper Dépor" y levantó los únicos títulos de su carrera a nivel de clubes.

En qué equipos jugó Lionel Scaloni como futbolista

Lionel Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, provincia de Santa Fe. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Club Sportivo Matienzo de su ciudad natal, antes de incorporarse a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys.

Su debut profesional llegó con la camiseta de Newell's en 1995, aunque apenas permaneció una temporada antes de pasar a Estudiantes de La Plata. Su rendimiento despertó rápidamente el interés del fútbol europeo y, en 1997, fue transferido a La Coruña, club con el que marcaría una época.

Durante ocho temporadas en el conjunto gallego se convirtió en una pieza clave del equipo, llegó a ser capitán y disputó más de 300 partidos oficiales. Aquella etapa lo consolidó como uno de los defensores argentinos con mayor continuidad en Europa.

Luego de su salida del Deportivo pasó porWest Ham United de Inglaterra durante seis meses, luego defendió la camiseta de Racing de Santander y más tarde inició una extensa etapa en Lazio de Italia. En medio de ese ciclo fue cedido al Mallorca y finalmente cerró su carrera en Atalanta, donde se retiró en 2015.

Lionel Scaloni.

Los clubes de Scaloni como futbolista

Club Sportivo Matienzo de Pujato (juveniles).

Newell's Old Boys (1995-1996).

Estudiantes de La Plata (1996-1997).

Deportivo de La Coruña (1998-2005).

West Ham United (2006).

Racing de Santander (2006-2007).

Lazio (2007-2012).

Mallorca (2008-2009, a préstamo).

Atalanta (2013-2015).

En total, Scaloni disputó 522 partidos oficiales a lo largo de 20 años de carrera profesional. El club donde más encuentros jugó fue el Deportivo de La Coruña, con 301 presencias, mientras que el equipo donde menos participó fue Newell's, con apenas 12 partidos.

Lionel Scaloni.

Todos los títulos que ganó Scaloni como jugador

Scaloni también logró levantar trofeos durante su carrera dentro de la cancha. Todos sus títulos a nivel de clubes llegaron con el Deportivo de La Coruña, donde fue parte del recordado "Súper Dépor", uno de los equipos más competitivos de España a comienzos de la década del 2000.

Con el conjunto gallego obtuvo una histórica Liga de España, además de una Copa del Rey y dos Supercopas de España. A esos logros se suma el título conseguido con la Selección argentina Sub 20 en el Mundial disputado en Malasia en 1997, una conquista que anticipó el protagonismo que tendría años después con la camiseta albiceleste.