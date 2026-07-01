La Selección Argentina tiene la última práctica en Kansas y viaja a Miami con la formación casi definida

La Selección Argentina se traslada de Kansas a Miami para pensar en Cabo Verde.

La Selección Argentina modificó la logística estipulada inicialmente en la semana previa al partido frente a Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. El plantel comandado por Lionel Scaloni tendrá el último entrenamiento matutino desde las 13 de Argentina (las 11 locales) en el predio de Kansas City para, una vez culminado el mismo y el posterior almuerzo, partir hacia Miami a las 18 de Argentina. Llegarán alrededor de las 20.30 al aeropuerto para cenar y descansar en el hotel. Ya el jueves 2 de julio, será el turno del último ensayo liviano, previo a la cuarta presentación en el certamen.

Serán alrededor de 2200 kilómetros son los que deberá recorrer en avión la delegación de la "Albiceleste", en un vuelo de unas dos horas y media, para llegar a la ciudad en la que el capitán Lionel Messi se siente local en Estados Unidos por jugar en Inter. El calor agobiante espera al vigente campeón allí también, con temperaturas que superarán los 30 grados en estos días según el servicio meteorológico. Se espera a casi 50.000 compatriotas en las tribunas del estadio Hard Rock para este duelo, entre los 64.400 de capacidad total.

En la interna de la Selección Argentina en el Mundial 2026 reina el optimismo, la buena energía tras el asado nocturno del martes 30 de junio y también el respeto por el rival, al que no subestiman para nada. Es que Cabo Verde logró avanzar como segundo en el grupo que compartió con España y Uruguay, además de que no lo hicieron goles en dos de los tres partidos que disputó. Por si fuese poco, las apretadas definiciones de casi todas las otras series de los 16avos de final de la Copa del Mundo mantienen la "guardia alta" más que nunca en el seno de la "Albiceleste".

La Selección Argentina tiene a la formación casi ideal contra Cabo Verde en el Mundial 2026

Scaloni deberá tomar una decisión final con Cristian "Cuti" Romero, ya recuperado de la molestia en la rodilla pero aún en duda como titular. Si no, lo hará Nicolás Otamendi como primer central. En tanto, en el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico le saca una leve ventaja a Facundo Medina, al igual que sucede con Lautaro Martínez por sobre Julián Álvarez en el ataque.

De esta manera, el once que se perfila tendría como protagonistas a Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El Cuti Romero se recuperó y vuelve, aunque no se sabe si como titular.

Así sigue el día a día de la Selección Argentina en el Mundial

Práctica matutina el miércoles 1° de julio en Kansas, almuerzo y viaje de 2200 kilómetros hacia Miami. Cena en el hotel y descanso inicial en Miami el miércoles. Práctica liviana y ejercicios de balón detenido en el predio el jueves 2. Partido de los 16avos de final ante Cabo Verde el viernes 3, a las 19 de Argentina. Si Argentina gana y avanza, seguirá en Miami con más entrenamientos hasta el domingo 5 o lunes 6. Luego, se desplazaría unos 1000 kilómetros hacia Atlanta para el cotejo hipotético de los octavos de final el martes 7 a las 13 de Argentina, frente al vencedor de Australia vs. Egipto.

Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.