Mundial 2026: horarios de todos los partidos de la Copa del Mundo con hora en Argentina

La ansiada Copa del Mundo.

Cada cuatro años se espera este ansiado momento y se vuelve a repetir una vez más. Son 48 las selecciones que en esta ocasión representarán a sus respectivos países en la Copa del Mundo. Un certamen que por primera vez se juega con esta cantidad de equipos (después de haberse sostenido desde 1998 hasta 2022 con 32) y que ofrecerá la cifra de 104 encuentros en total.

Además, estarán presentes siete de los ocho países que alguna vez levantaron la Copa del Mundo (Brasil, Alemania, Argentina, Uruguay, Francia, España e Inglaterra) con la tetracampeona Italia como la única ausente y por tercera vez consecutiva fuera de la competencia. Canadá, Estados Unidos y México dan lugar a este torneo que paraliza a todo el planeta. Ya están definidos los días y horarios de cada duelo.

Así son los días y horarios de todos los partidos del Mundial 2026

Messi con la Copa del Mundo en 2022.

Fase de grupos

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica — 16:00

Corea del Sur vs. República Checa — 23:00

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — 16:00

Estados Unidos vs. Paraguay — 22:00

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza — 16:00

Brasil vs. Marruecos — 19:00

Haití vs. Escocia — 22:00

Australia vs. Turquía — 01:00

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao — 14:00

Países Bajos vs. Japón — 17:00

Costa de Marfil vs. Ecuador — 20:00

Suecia vs. Túnez — 23:00

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde — 13:00

Bélgica vs. Egipto — 16:00

Arabia Saudita vs. Uruguay — 19:00

Irán vs. Nueva Zelanda — 22:00

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal — 16:00

Irak vs. Noruega — 19:00

Argentina vs. Argelia — 22:00

Austria vs. Jordania — 01:00

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD de Congo — 14:00

Inglaterra vs. Croacia — 17:00

Ghana vs. Panamá — 20:00

Uzbekistán vs. Colombia — 23:00

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica — 13:00

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — 16:00

Canadá vs. Qatar — 19:00

México vs. Corea del Sur — 22:00

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia — 16:00

Escocia vs. Marruecos — 19:00

Brasil vs. Haití — 21:30

Turquía vs. Paraguay — 00:00

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia — 14:00

Alemania vs. Costa de Marfil — 17:00

Ecuador vs. Curazao — 23:00

Túnez vs. Japón — 01:00

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita — 13:00

Bélgica vs. Irán — 16:00

Uruguay vs. Cabo Verde — 19:00

Nueva Zelanda vs. Egipto — 22:00

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria — 14:00

Francia vs. Irak — 18:00

Noruega vs. Senegal — 21:00

Jordania vs. Argelia — 00:00

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán — 14:00

Inglaterra vs. Ghana — 17:00

Panamá vs. Croacia — 20:00

Colombia vs. RD de Congo — 23:00

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá — 16:00

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — 16:00

Marruecos vs. Haití — 19:00

Brasil vs. Escocia — 19:00

Sudáfrica vs. Corea del Sur — 22:00

República Checa vs. México — 22:00

Jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil — 17:00

Ecuador vs. Alemania — 17:00

Japón vs. Suecia — 20:00

Túnez vs. Países Bajos — 20:00

Paraguay vs. Australia — 23:00

Turquía vs. Estados Unidos — 23:00

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia — 16:00

Senegal vs. Irak — 16:00

Cabo Verde vs. Arabia Saudita — 21:00

Uruguay vs. España — 21:00

Egipto vs. Irán — 00:00

Nueva Zelanda vs. Bélgica — 00:00

Sábado 27 de junio

Croacia vs. Ghana — 18:00

Panamá vs. Inglaterra — 18:00

Colombia vs. Portugal — 20:30

RD de Congo vs. Uzbekistán — 20:30

Argelia vs. Austria — 23:00

Jordania vs. Argentina — 23:00

16avos de final

Domingo 28 de junio

Partido 73 — 16:00

Lunes 29 de junio

Partido 76 — 14:00

Partido 74 — 17:30

Partido 75 — 22:00

Martes 30 de junio

Partido 78 — 14:00

Partido 77 — 18:00

Partido 79 — 22:00

Miércoles 1 de julio

Partido 80 — 13:00

Partido 82 — 17:00

Partido 81 — 21:00

Jueves 2 de julio

Partido 84 — 16:00

Partido 83 — 20:00

Partido 85 — 00:00

Viernes 3 de julio

Partido 88 — 15:00

Partido 86 — 19:00

Partido 87 — 22:30

Octavos de final

Sábado 4 de julio

Partido 90 — 14:00

Partido 89 — 18:00

Domingo 5 de julio

Partido 91 — 17:00

Partido 92 — 21:00

Lunes 6 de julio

Partido 93 — 16:00

Partido 94 — 21:00

Martes 7 de julio

Partido 95 — 13:00

Partido 96 — 17:00

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

Partido 97 — 17:00

Viernes 10 de julio

Partido 98 — 16:00

Sábado 11 de julio

Partido 99 — 18:00

Partido 100 — 22:00

Semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 — 16:00

Miércoles 15 de julio

Partido 102 — 16:00

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Partido 103 — 18:00

Final

Domingo 19 de julio

Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 - 18:00