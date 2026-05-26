Día de la Hamburguesa: los mejores planes foodie para el fin de semana en Buenos Aires.

Con el Día Internacional de la Hamburguesa como excusa perfecta, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para un fin de semana largo de panes brioche, blends jugosos y planes gastronómicos que mezclan cocina de autor, pop-ups y cultura urbana. Del 28 al 30 de mayo, distintos espacios porteños celebrarán uno de los platos más queridos del mundo con propuestas especiales, menús únicos y encuentros pensados para disfrutar entre amigos.

En una escena gastronómica donde la hamburguesa dejó hace tiempo de ser solo comida rápida para convertirse en objeto de culto, Buenos Aires vive un momento de auge, hamburgueserías artesanales, blends premium, panes de elaboración propia y colaboraciones entre marcas son parte de una tendencia que no deja de crecer y que posiciona a la ciudad como uno de los polos burger más interesantes de la región.

Grasa es una de las hamburgueserías gourmet más famosas de Buenos Aires.

Cómo serán los festejos por el Día Internacional de la Hamburguesa en Buenos Aires

Uno de los festejos más esperados será el de Picarón, el restaurante de Maxi Rossi recomendado por la Guía Michelin, que el jueves 28 de mayo ofrecerá hamburguesas durante toda la jornada, desde el mediodía hasta la noche. Habitualmente disponible solo los viernes al mediodía, la “Picarona”, convertida ya en un clásico de la casa, podrá probarse de manera excepcional durante todo el día.

La hamburguesa, creada originalmente en 2021 y hoy una de las favoritas del menú, combina panceta crocante, mayonesa casera de cebolla asada, pepinos agridulces marinados en jalapeños fermentados y lechuga fresca. El medallón, grueso y jugoso, se prepara con un blend especial de carnes, grasa y tocino, servido en pan Kalis, de textura suave y apenas dulzona. El plato se ofrece con papas fritas por $26.000.

La celebración continuará el viernes 29, cuando la hamburguesa vuelva a integrar el menú ejecutivo del restaurante, acompañada de bebida y postre, en una propuesta ideal para quienes buscan un almuerzo diferente antes del fin de semana.

El sábado 30, en tanto, la movida se trasladará a Villa Crespo con un pop-up especial entre Grasa y RVR Café. Desde las 12 del mediodía, la hamburguesería desembarcará en el espacio que combina café de especialidad, diseño e indumentaria para ofrecer una jornada con hamburguesas exclusivas, vinos por copa y música en un clima relajado y urbano.

La propuesta incluirá dos versiones: la Cheeseburger RVR, con cheddar, cebolla, pepinos y salsa especial de la casa, y la clásica de Grasa, con cheddar, lechuga, tomate, cebolla y salsa secreta. Ambas se elaboran con blend de carnes de Muge y pan Martins, dos nombres muy valorados dentro de la escena burger local. Los precios irán de $12.000 a $15.000 según la versión elegida.

Además de las hamburguesas, habrá vino y vermú por copa a $7.000, cerveza a $6.000 y opciones sin alcohol a $4.000, completando un plan ideal para quienes buscan combinar gastronomía, diseño y música en una misma salida.

Con propuestas que van desde restaurantes recomendados por Michelin hasta encuentros colaborativos en cafés de barrio, el Día de la Hamburguesa se consolida como una de las fechas favoritas del calendario foodie porteño.