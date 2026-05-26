Plum nails: el color de uñas definitivo que va a dominar el otoño-invierno 2026.

Hay un color de uñas que va a ser furor este otoño-invierno 2026 y que ya se está viendo en todos lados. Es un tono clásico, atemporal, pero con un toque arriesgado y salvaje, ideal para las que no quieren pasar desapercibidas.

Se trata de las plum nails (uñas ciruela). Es un híbrido entre el violeta y el bordó, muy similar al tono vino. Son elegantes, intensas y perfectas tanto para el día como para la noche. Van muy bien con looks rockeros, pero también con un estilo clásico.

Plum nails: la ventaja de este tono de uñas

La gran ventaja es que elevan cualquier look sin demasiado esfuerzo. Si te aburriste de las uñas rojas y de las negras, estas son un intermedio ideal. Funcionan como un neutro oscuro, pero con más personalidad que el clásico negro o el bordó tradicional.

Al tratarse de un color oscuro, se ve elegante al instante. Además, favorecen a todos los tonos de piel. En pieles más claras resaltan y generan contraste, mientras que en pieles más oscuras se funden de manera armónica.

Con qué acabados y formas llevarlas

En cuanto a los acabados, este color admite muchas versiones. Puede llevarse en esmaltes cremosos para un resultado más clásico, en efecto glossy para un look prolijo y moderno, o incluso en versiones mate, que le aportan un aire más edgy y actual.

También se adapta muy bien a diseños minimalistas, como francesitas oscuras o detalles sutiles en nail art. Si buscás sumarte a la tendencia, lo ideal es mantener las uñas prolijas y con una forma definida, ya que al tratarse de un tono intenso cualquier imperfección se nota más.

Por eso, una buena preparación previa y un top coat brillante pueden hacer la diferencia. Son tendencia en Pinterest y se posicionan como uno de los colores clave de la temporada por ser una opción elegante, canchera y con personalidad, perfecta para acompañar los looks de otoño-invierno.